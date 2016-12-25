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Приморская таможня: Круглосуточной работы порто-франко не получилось, сроки сорваны

Китайская сторона оказалась не готова не спать
Фото: Уссурийская таможня, Приморье Фото: Уссурийская таможня, Приморье
Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

Уссурийская таможня Приморского края рассказала, почему пункты пропуска до сих пор не работают круглосуточно: проблема в китайской стороне, которая уже почти два месяца не может подготовиться к режиму работы 24/7, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. О том, что таможня в Приморье будет переходить на работу нон-стоп, ранее писало РИА VladNews. Отметим, что круглосуточный режим работы таможенных пунктов пропуска - это одно из предусмотренных законодательством РФ условий работы Свободного порта Владивосток (Федеральный закон от 13 июля 2015 №212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»).

"По объективным причинам, независящим от таможенных органов, пункты пропуска не начали работать в круглосуточном режиме. Уссурийской таможней к 01.10.2016 года выполнены все необходимые подготовительные мероприятия, но контролирующие органы сопредельной стороны в пунктах пропуска в настоящее время не готовы к переходу на круглосуточный режим работы", - объясняет сложившуюся ситуацию Уссурийская таможня,в зоне действия которой - четыре района и два города, относящихся к Свободному порту Владивосток (города Уссурийск и Спасск-Дальний; Ханкайский, Пограничный, Октябрьский и Хасанский районы). В регионе деятельности Уссурийской таможни зарегистрировано 14 резидентов свободного порта и 7 резидентов ТОР «Михайловский».

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