Тимати выложил в сеть видео с пьяным Лепсом

За кадром слышна нецензурная брань и смех

Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

Популярный певец Тимати разместил в соцсети видеоролик, на котором показал другого не менее известного исполнителя – Григория Лепса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

На видео главный действующий персонаж, по всей вероятности, сильно пьян.

Голос за кадром просит Лепса показать подъем. Тот сразу же соглашается и надев очки тут же начинает поднимать свое тело над стульями.

За кадром слышна нецензурная брань и смех.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни вдоволь посмеялись над роликом, а другие не оценили юмора.

Но так или иначе, за несколько часов ролик набрал десятки тысяч просмотров.

Видео можно посмотреть здесь.