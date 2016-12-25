Тимати выложил в сеть видео с пьяным Лепсом

Популярный певец Тимати разместил в соцсети видеоролик, на котором показал другого не менее известного исполнителя – Григория Лепса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
На видео главный действующий персонаж, по всей вероятности, сильно пьян.
Голос за кадром просит Лепса показать подъем. Тот сразу же соглашается и надев очки тут же начинает поднимать свое тело над стульями.
За кадром слышна нецензурная брань и смех.
Поклонники разделились на два лагеря. Одни вдоволь посмеялись над роликом, а другие не оценили юмора.
Но так или иначе, за несколько часов ролик набрал десятки тысяч просмотров.
Видео можно посмотреть здесь.