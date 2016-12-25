Приморская таможня: Вывоз ресурсов из РФ в 2016-м увеличился

Уссурийская таможня подвела итоги года

Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

В Уссурийской таможне Приморского края в 2016 году отмечено снижение импорта: это выражается в снижении числа импортеров на 19% (с 297 до 242), а также количесва поданных ими деклараций - на 17% (с 13 620 до 11 247). При этом экспортеров в этом году стало больше на 14% (из число увеличилось с 273 до 312), они подали на 7% больше таможенных деклараций, чем в прошлом году (увеличение с 17 377 до 18 584). Но в общем отмечено уменьшение числа участников внешней экономической деятельности - на 3%, числа таможенных деклараций - на 4%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Это данные за 11 месяцев 2016 года, в сравнении с показателями аналогичного периода 2015 года.

Внешнеторговый оборот в 2016-м составил 538,7 миллиона долларов США (снижение на 10%), грузооборот - 1,5 миллиона тонн.

Стоимость экспорта увеличилась на 4% (232,5 миллиона долларов США), а его объем - на 2% (с 1,18 до 1,21 миллиона тонн).

Через Уссурийскую таможню в основном экспортируется сырье, эта характерная для РФ тенденция сохраняется и здесь. Основную часть экспорта составляют лес и лесоматериалы (67% от общего объема по стоимости), рыба и морепродукты (9%), концентрат вольфрамовый (5%), зерно кукурузы (2%), лом рогов домашнего северного оленя, масла и жиры растительные, безалкогольные напитки, мед (1% и менее).

Импорт - в основном из КНР (89% от всего импорта по стоимости). Из Австралии ввезен товар на 17 миллионов долларов США (6 %), из Кубы – на 12 миллионов (4 %), КНДР - 3 миллиона (1%). В импорте преобладают овощи и фрукты - 55%; продовольственные товары - 15%, строительные материалы - 11%, товары хозяйственного назначения - 9%.