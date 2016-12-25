Длительный сон приводит к шизофрении, - ученые

Если слишком много спать, можно стать шизофреником: к такому выводу пришли ученые из США, которые совместно со специалистами из Великобритании провели соответствующее генетическое исследование, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как говорят специалисты, около 30% жителей нашей планеты страдают расстройствами сна. Данное состояние связано с психологическими проблемами и рядом заболеваний.

Ученые говорят, что нарушение сна может определяться генами.

Исследователи проанализировали генетические данные более 110 тысяч людей. В итоге ученые обнаружили область генома, которая непосредственно связана с расстройствами сна и синдромом беспокойных ног, ожирением и шизофренией.

По словам специалистов, один и тот же ген отвечает за бессонницу и за синдром усталых ног – расстройство нервной системы, когда человеку постоянно необходимо двигать ногами.

Кроме того, длительный сон повышает риск развития шизофрении, а сонливость в течение дня связана с ожирением.