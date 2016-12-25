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Длительный сон приводит к шизофрении, - ученые

Ученые изучили нарушения сна
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

Если слишком много спать, можно стать шизофреником: к такому выводу пришли ученые из США, которые совместно со специалистами из Великобритании провели соответствующее генетическое исследование, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как говорят специалисты, около 30% жителей нашей планеты страдают расстройствами сна. Данное состояние связано с психологическими проблемами и рядом заболеваний.
Ученые говорят, что нарушение сна может определяться генами.
Исследователи проанализировали генетические данные более 110 тысяч людей. В итоге ученые обнаружили область генома, которая непосредственно связана с расстройствами сна и синдромом беспокойных ног, ожирением и шизофренией.
По словам специалистов, один и тот же ген отвечает за бессонницу и за синдром усталых ног – расстройство нервной системы, когда человеку постоянно необходимо двигать ногами.
Кроме того, длительный сон повышает риск развития шизофрении, а сонливость в течение дня связана с ожирением.
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