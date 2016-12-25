Гороскоп на 25 декабря

Сегодня стоит прислушиваться только к себе

Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня стоит прислушиваться только к себе и к своему внутреннему голосу. Любые решения, принятые 25 декабря 2016 года, окажутся верными, но лишь при условии, что никто не будет мешать неторопливым фантазиям и размышлениям, сообщает Астро-Гороскоп.

Овны 25 декабря будут слишком идеализированно относиться к своей работе. Вечером вам придётся признать, что начальник, отказавший вам в премии накануне Нового года, далеко не пример для подражания, а человек очень меркантильный и расчётливый.

Сегодняшний день пройдёт для Тельцов не слишком продуктивно. Всё своё внимание вы решите сосредоточить на подготовке к новогодним торжествам. Эти мысли помешают вам думать о работе.

Близнецы сегодня испытают небольшие проблемы с самочувствием. Главном причиной неприятностей для вас станет трудоголизм: сильная усталость и стресс будут вашей "наградой" за самоотверженный труд.

Раки в этот день слишком рьяно примутся обсуждать дела кого-то из своих друзей. Сплетни, сказанные вами в присутствии посторонних, быстро распространятся и дойдут до вашего знакомого. Вам придётся приложить немало усилий, чтобы искупить свою вину.

Все труды, приложенные Львами в этот день, очень нескоро принесут свои дивиденды. Но и это не повод отказаться от планомерной работы! Сделайте всё зависящее от себя, чтобы создать фундамент для будущих успехов.

Девы 25 декабря проявят излишнюю привязанность к некоторым событиям и местам. Во время весёлой встречи с бывшими одноклассниками вы будете слишком ностальгичны и задумчивы, но никто из окружающих не поддержит ваши настроения.

Весам день принесёт много позитивных эмоций. Ранним утром вы получите долгожданные известия от давних друзей. Вечером вас порадует вторая половинка, которая накануне праздника решит удивить вас приятным сюрпризом.

Скорпионов в этот день одолеет непреодолимая тяга к приключениям. Вы захотите почувствовать риск и романтику прямо в домашних стенах. С этой целью вы организуете тематическую вечеринку, на которой будет очень мало участников (только вы и ваша вторая половинка).

Стрельцам 25 декабря будет очень не хватать признания со стороны окружающих. Все мероприятия, которые вы запланируете осуществить в этот день, будут напоминать театральные постановки или драмы, разыгранные при большом скоплении посторонних людей.

Козерогам сегодня не удастся сконцентрироваться на ранее начатом деле. Вас будут постоянно отвлекать разговоры и бесконечные телефонные звонки. К полудню вы махнёте рукой на поставленные цели и решите, что вам пора отдыхать.

Удачливости Водолеев в этот день позавидуют многие. Во всем вас будет сопровождать неизменный успех. Однако вы можете сами спугнуть расположение госпожи Фортуны, если будете ставить себя выше других людей.

Многие планы Рыб на этот день так и останутся нереализованными. Виной тому будет ваша излишняя эмоциональность и нежелание идти на компромисс. Попробуйте сначала найти общий язык с окружающими.