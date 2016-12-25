Приморский прокурор узнает у шахтеров, как их дела

Прием пройдет в Лучегорске 27 декабря

Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

В целях обеспечения защиты трудовых прав граждан исполняющий обязанности прокурора Пожарского района Приморского края Николай Трапезников проведет прием работников АО «Лучегорский угольный разрез», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Прием будет проходить в поселке Лучегорск в административно-бытовом корпусе акционерного общества по адресу 3-й микрорайон, здание АБК 27 декабря 2016 с 10.00 до 13.00 часов.

Предварительная запись на прием осуществляется в прокуратуре Пожарского района по адресу Лучегорск, 4 микрорайон, 2-е административное задние, либо по телефонам прокуратуры Пожарского района: 8(42357) 33-4-55, 36-5-08, 33-3-67, а также в приемной граждан прокуратуры Приморского края по адресу: г.Владивосток, ул.Фонтанная, 51, либо по телефону 8(242)240-62-04.

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