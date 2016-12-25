Владимир Исаков подвел итоги 2016 года

Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

Защита трудовых прав сегодня в России – это тренд, который задается на самом высоком уровне. Приморье в этом году сотрясла целая серия масштабных трудовых конфликтов, получивших широкую огласку не только на региональном, но и на федеральном уровне. Причины возмущений классические: задержка или невыплата заработной платы, попытки провести массовые сокращения или ограничить трудовые права рабочих. Итоги года с точки зрения профсоюзной деятельности подводит председатель Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК), депутат думы города Владивостока Владимир Исаков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

- Владимир Владимирович, одна из "свежих" приморских тем, которая вышла на федеральный уровень, связанная с профсоюзом, защитой трудовых прав работников – ситуация в "Примтеплоэнерго". Расскажите, с чего все началось, в какой стадии она сейчас.

- За год в крае было девять таких конфликтов. Вместе со Свердловской областью мы - лидеры по этому показателю в России. И по большинству из них профсоюзы добились, чего хотели. Есть конкретный результат и в "Примтеплоэнерго". 20 декабря состоялась встреча с губернатором. Я и председатель профсоюзной организации предприятия представляли интересы коллектива, была работодатель. Мы полностью удовлетворены итогами этой встречи. Все вопросы, которые ставил профсоюз, сейчас решаются, в том числе и по рабочему времени. Зарплата персоналу выплачена, есть понимание того, что задержек больше не будет. Губернатор дал поручение работодателю выстраивать нормальные коммуникации с профсоюзом, наши представители будут участвовать в планерках и селекторных совещаниях. "Примеплоэнерго" в этом сезоне лихорадило уже второй раз за год. Первый - был весной, когда работодатель объявил о массовом сокращении – работу должны были потерять более полутора тысяч человек. Коллектив готов был на крайние меры. Мы сообщили об этом в администрацию края. И в итоге заставили работодателя услышать людей. Была создана специальная рабочая группа по этой проблеме. Нам удалось отстоять почти тысячу человек. Они не лишились работы. Им обещали повысить зарплату за возникающий дополнительный объем работы. Остальных увольняли, выясняя все обстоятельства, с пониманием того, на что человек будет жить.

Мы надеялись, что вопросы урегулированы, но летом на предприятии началась борьба с профсоюзом. Людей заставляли выходить из него и вступать в другую организацию, которую создал работодателя, снова начались задержки зарплаты. Так появилось письмо в адрес губернатора с требованием уволить руководителя этого краевого предприятия. Мы надеемся, что теперь все сложности позади и впереди у нас только конструктивная работа.

- Власть охотно вас поддерживает?

- Власть помогает. С приходом на пост губернатора Владимира Миклушевского у нас выстроились рабочие деловые отношения. В трудовых конфликтах сейчас власть – однозначно принимает сторону людей. Очень помогает, если подписано соглашение, где администрация края выступает гарантом выполнения обещаний сторон – участников конфликта.

Но надо понимать, что защита трудовых прав не происходит автоматически. На днях разговаривал с редактором одного из местных изданий, который искренне удивился, что работникам для защиты своих прав, нужно использовать СМИ. Например, что никто не приходит, оказывается, автоматически на предприятие и не наказывает работодателя за задержку зарплаты, хотя есть закон, описывающий ответственность за нарушения подобного рода. Каждый работник сегодня, по сути, должен уметь делать две работы – свою и очень сложную и затратную по времени, вторую, на которую никогда не учился – уметь защищать свои права. То есть быть немного юристом, журналистом, политтехнологом, политологом, экономистом, организатором акций. Так вот, наши люди этому учатся. Бульдозеристы и кочегары в Приморье могут делать эту работу, защищать себя, используя современные технологии.

Профсоюзам всегда надо поработать, чтобы добиться соблюдения трудовых прав – собрать корректную информацию, доказательства, документы. Согласовать действия в коллективе. Важно понимать, что на самом деле хотят люди и за что они готовы бороться. Готовы ли они вообще к борьбе или полностью деморализованы безденежьем. Ряд проблем снимается в суде или по представлению прокуратуры. Если мы видим, что по-другому ситуация не решается, мы прилагаем усилия, чтобы добиться участия представителей администрации края в конфликте. К сожалению, зачастую проблемы начинают решаться только после митинга или голодовки, как это было в ситуациях с дальнегорским "Бором" этим летом и Лучегорским угольным разрезом - осенью.

- Какой результат ваших действий в этих двух историях? Они ведь тоже получили широкий общественный резонанс в масштабах страны.

- На "Боре" сегодня платят зарплату вовремя – это первое полугодие без долгов с 2008 года! Работодатель вернул профсоюзу то, что был должен: деньги и помещение, наши товарищи могут спокойно дальше работать. Работников, которых было вывели за штат и нанимали на условиях срочного найма, без больничных, отпускных и других социальных обязательство со стороны работодателя, трудоустраивают обратно - на постоянное место работы. То есть все, что возмущало людей, было исправлено. После того, как одной трудной июньской ночью в кабинете вице-губернатора края Василия Усольцева, мы подписали "мирный" договор с работодателем.

В Лучегорске, где угольщики протестовали против сокращений персонала, вывода ряда основных работ на аутсорсинг, снижения в два раза заработной платы, проблема тоже начала немедленно решаться. В Пожарский район Приморья прибыли вице-губернатор, замгенпрокурора РФ, представители Роструда, ДЭКа, РусГидро. Нарушения были настолько очевидны, что решения были приняты немедленно. Голодовка не продлилась двух дней. Людям выплатили полностью зарплату, вернули ее на прежний уровень. Директор разреза был отстранен от работы, возбуждено уголовное дело.

- Какие болевые точки сохранятся? Ваш прогноз?

- Еще один конфликт мы можем получить в Светлогорье – там прекращена работа единственного предприятия – Лермонтовского ГОКа, у людей нет больше возможности зарабатывать или переехать. И здесь очень нужна поддержка власти.

Кроме того, мы с болью следим за судьбой работников "Радиоприбора", которые сегодня не могут получить хотя бы документы, необходимые для дальнейшего трудоустройства, оформления пенсий, декретов. К сожалению, сейчас только государство способно вернуть людям заработанное. Сумма долга зашкаливающая. На предприятии не было профсоюза, и мы думаем, это одна из причин, по которой страна узнала о проблеме тогда, когда ее уже невозможно было решить без невосполнимых потерь.

Проблемой остаются низкие зарплаты в целом. По данным профсоюзов региона, качество жизни за два последних года ухудшилось вдвое на Дальнем Востоке. И почти все регионы нашли способ минимизировать потери жителям, увеличив зарплаты, кроме Приморья. Мы, Чукотка и Амурская область - регионы, где до сих пор не принят свой закон о минимальной заработной плате, в итоге она равна российскому МРОТ – 7,5 тыс. руб., что в полтора-два раза ниже, чем у наших соседей, включая депрессивную Еврейскую АО.

- Профсоюзы Приморья в этом году приняли активное участие в политических процессах, в итоге удалось во второй раз провести в Госдуму своего депутата Виктора Пинского. Что это дает членам профсоюза?

- Это требование жизни. Наступление на права трудящихся не прекращается. Новые "подачи" нам приходится отбивать ежедневно, и на федеральном уровне в том числе. Благодаря профсоюзам, только в этом году не прошли предложения не выплачивать работающим пенсионерам пенсии, если их общий месячный доход превышает 2,5 прожиточных минимума - около 20 тыс. руб., предложение отменить пенсии работающим пенсионерам, чей суммарный годовой доход составляет 1 млн руб. Благодаря нам, пенсионный коэффициент теперь регулируется законом, а не правительством. Не прошло предложение не оплачивать больничный лист в первые дни болезни и чтобы получить 100% оплаты больничного достаточно стажа работы 8 лет, а не 15, как предлагалось. Очень важно, чтобы представители профсоюзов были там, где формируются законы, по которым мы живем.

- Год заканчивается, что вы можете пожелать жителям края в Новом году?

- Мои пожелания – профсоюзные. Профсоюзы – это тренд. Работодателям надо понимать, мы организация, у которой нет других целей, кроме защиты трудовых прав. Дружите с нами. Соблюдайте закон, платите зарплату, взносы в пенсионный фонд, и никто не будет "портить" вашу репутацию. Ответственных работодателей люди сами спасут, если будет надо. Именно профсоюз весной этого года защитил Дальневосточный научно-исследовательский институт морского флота, когда его лишили права выполнять ряд ключевых работ. Только благодаря профсоюзу удалось вернуть эту право. Поймите, голодовки и митинги не происходят внезапно. Чтобы довести людей до этого, работодатель должен очень постараться, систематически нагло игнорировать закон.

Все, что нужно людям – работа, достойная заработная плата, учитывающая квалификацию и вклад в производство, безопасные условия труда, понимание того, что эта работа будет, что предприятие не закроется, уважение к труду. Пусть в Новом году все конфликты на предприятиях края завершатся в пользу работников. Всем людям труда в Приморье, всем членам профсоюза я желаю, прежде всего, хороших и безопасных рабочих мест, высокой зарплаты, здоровья и стойкости, сил и солидарности. Всем, кто еще не с нами - вступить в профсоюз, защищать своих профсоюзных активистов. Всем мира и добра.