Прогноз погоды в Приморье на 25 декабря

Без осадков, температура воздуха от 0 до -13

Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха 0...-13, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха -3...-5 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха - 3...-5°C.

В Находке небольшая облачность без осадков. Ветер слабый, со второй половины дня южный умеренный. Температура воздуха -1...-3 °C.