Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» задержан силовиками

Официальных комментариев пока нет

Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» Илья Спокойнов, которому в коридорах власти присвоили титул «серого кардинала» Приморья, по неофициальной информации задержан правоохранительными органами, сообщает dvvedomosti со ссылкой на два информированных источника.

— Илья Спокойнов задержан в Москве 23 декабря, с ним проводятся следственные действия. Примерно в это же время Следственный комитет задержал его жену Свиридову, — уточнил один из наших источников.

Официальных комментариев пока нет. С целью проверки достоверности информации о задержании Ильи Спокойнова редакция направила запрос в следственные органы.

Читайте также:Чиновники из окружения губернатора Миклушевского задержаны во Владивостоке

Напомним, в начале ноября 2016 года генеральный директор «Адмирала» приступил к работе в Госдуме, об этом сообщила в начале ноября пресс-служба хоккейного клуба. Илья Спокойнов (он же Зельдович, он же Митькин. — Прим. ДВВ) стал советником заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова.

Илья Спокойнов занял должность генерального директора «Адмирала» в июне 2015 года. Впрочем, больше он известен как политтехнолог. Его достижения на этом поприще были отмечены коллегами. В начале 2016 года он попал в топ-20 лучших политтехнологов России.

Широкой общественности он стал известен во время работы на Алтае. По сведениям издания «АЛТАПРЕСС», на Алтае Митькин впервые показался летом 2004 года. Выступая у здания Алтайской краевой администрации, он назвал себя неофициальным советником Михаила Евдокимова Ильей Митькиным. Минут через пять он отрекомендовался уже как Илья Спокойнов. По информации ДВВ это все псевдонимы, а от родителей он получил имя Заур Адильевич Зельдович, но чем-то оно его не устроило и широкой публике он представляется другими именами.

Для губернатора Алтая он был кем-то вроде неофициального пресс-секретаря: присутствовал при контактах губернатора с журналистами, советовал и подсказывал. Например, во время интервью, которое Евдокимов давал корреспонденту НТВ, у губернатора нечаянно вырвалась фраза в адрес оппонентов: «Уроды, прости Господи». Митькин тут же «подкорректировал ситуацию»: «Без эмоций, Михаил Сергеевич, запись еще включена…»

После гибели Евдокимова Митькин в 2005 году переместился в Приморье, где вел пиар-кампанию Дмитрия Фотьянова на выборах мэра Дальнегорска. Фотьянов выборы выиграл, но вскоре выяснилось, что победил он за счет подкупа избирателей. Результаты выборов отменили.

В 2006 году Митькин вернулся на Алтай, занялся избирательной кампанией Сергея Тена, который шел на мэра Бийска, но не победил.

После провала на Алтае Митькин перебрался в Архангельскую область, где, как писали местные СМИ, он вел региональное отделение «Единой России» на выборах в областное собрание. Пребывание в Архангельске ознаменовалось многочисленными скандалами, а команда Митькина в местных СМИ получила прозвище ОПГ «Чужие».

В 2012 году Митькин вернулся в Приморье. Будто бы его направил секретарь президиума генсовета «Единой России» Сергей Неверов, в то время секретарь президиума генсовета партии «Единая Россия».

По словам экспертов, Илья Спокойнов-Митькин-Зельдович стал «серым кардиналом» у начинающего губернатора Владимира Миклушевского и не только занимался пиаром, но даже будто бы активно влиял на кадровую политику. Утверждают, будто бы ни одно серьезное решение глава региона не принимал без веского слова своего «советника».