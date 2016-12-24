Нефтяной рай вернется через два года

Это похоже на рождественскую лотерею

Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

Стоимость нефти марки Brent уже два года колеблется на невысоком уровне. Но на этой неделе опционы на покупку нефтяных фьючерсов с поставкой в декабре 2018 года по $100 за баррель оказались самым активно торгуемым контрактом на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE.

Это похоже на рождественскую лотерею, но многие действительно уверены: в ближайшем будущем нефть марки Brent ожидает скачок цен до $100 за баррель. Предугадать ситуацию сейчас сложно, однако покупка большого количества контрактов говорит об уверенности в успехе Организации стран — экспортеров нефти в балансировании спроса и предложения, пишет Bloomberg.

«Это лотерейный билет, который дешево стоит, — прокомментировал Оле Хансен, руководитель товарной стратегии в Saxo Bank, в разговоре с изданием. — Правда, в действительности такое развитие событий сомнительно: вряд ли мы увидим такое повышение цен на рынке в ближайшее время. Так что это скорее хеджирование против непредвиденных геополитических событий на этот период».

Опционы стоили около $1 млн, согласно данным, собранным Bloomberg. Их стоимость увеличится в несколько раз, если цены на фьючерсы все же подскочат в ближайшее время.

Уверенности придает и тот факт, что ОПЕК, Россия и другие страны — производители нефти согласились сократить поставки нефти в этом месяце впервые за последние пятнадцать лет. В конце ноября в Вене на саммите ОПЕК страны — члены организации согласились сократить среднесуточную добычу нефти на 1,164 млн баррелей с 1 января 2017 года. Уменьшат объемы нефтедобычи и 11 стран, не входящие в ОПЕК. Они согласились сократить добычу на 558 тыс. баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство полагает, что если производители не нарушат свои обязательства, то спрос на нефть может обогнать поставки уже в первой половине 2017 года.

Но в целом ставки на такое радикальное подорожание нефти невелики в контексте всего мирового рынка нефти. Несмотря на рост спроса на колл-опционы на нефть на декабрь 2018 года по $100 за баррель, количество таких опционов увеличилось не столь значительно: всего на 500 контрактов, до 11 тыс. При этом объемы торгов опционами снизились.

Нефть марки Brent в пятницу в Лондоне выросла на 1,08%, до $55,05 за баррель. Стоимость Brent удвоилась по сравнению с январскими минимумами, когда нефть этой марки подешевела до $27–28 за баррель. Тогда Brent достигла 12-летнего минимума.

Последний раз Brent торговалась выше $100 за баррель в начале сентября 2014 года.

Повышение стоимости нефти марки Brent до $100 невозможно, уверен Игорь Арнаутов, аналитик ИК «Велес Капитал».

«Страны ОПЕК не допустят такую ситуацию. Такая стоимость должна быть лишь в определенных условиях. Например, в кризис, — пояснил он. — Так как сейчас предпосылок для этого нет, стоимость нефти, скорее всего, поднимется до $60–65 за баррель в 2017 году и, возможно, до $70 за баррель в 2018-м».

Сомнений в том, что страны, заключившие договор по сокращению поставок нефти, будут его соблюдать, у аналитика нет. «Безусловно, существует соблазн нарушить договор, но сделать это будет очень сложно. В ОПЕК будет действовать комиссия по контролю стран, которые входят в картель. Таким образом, сразу будет видно, кто дает реальные данные, а кто — нет», — заключил Арнаутов.