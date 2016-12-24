Госавтоинспекция Владивостока провела профилактическую встречу со школьниками

Ребята с удовольствием изготовили световозвращающие наклейки

Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

В преддверии зимних каникул Госавтоинспекция УМВД России по городу Владивостоку уделяет особое внимание профилактике нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними пешеходами.

Сотрудники ГИБДД провели мастер-класс по изготовлению световозвращателей с учениками начальных классов школы №39 города Владивостока. Перед началом занятий полицейские рассказали детям о необходимости использования световозвращающих элементов, так как они делают ребят видимыми на дороге для водителя в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.

Школьники с удовольствием изготовили световозвращающие наклейки. Все изготовленные световозвращатели сразу же нашли себе применение, разместившись на школьных рюкзаках, и теперь помогают водителям увидеть юных пешеходов в темное время суток.