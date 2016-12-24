Васильева: вы же не хотите, чтобы ваш ребенок вырос и не смог назвать два стихотворения?

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Главная учительница страны стала гостем передачи «Пресс-конференция»
Фото: life.ru Фото: life.ru
Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

Главная учительница страны стала гостем передачи «Пресс-конференция» на телеканале «Россия 24». Важные диалоги, которые вошли в программу частично или остались за кадром, вспоминает редактор отдела образования «КП» Александр МИЛКУС.

- Ольга Юрьевна, в последнее время мы в «КП» сталкиваемся с тем, что, случись что, директора школ закрывают двери перед журналистами. А родители, когда приносят жалобы, просят не называть фамилий. Такое впечатление, что школа - закрытая секта, где у директора главная задача не выносить сор из избы. Кого такая школа может воспитать?

- Я убеждена, что так не во всех школах. Но такие случаи есть, они мне известны. Не выносить сор из избы - позиция неправильная. Здесь многое зависит от человеческих качеств руководителя.

Хочу обратиться ко всем учителям, руководителям школ: не стоит этого делать. Каждый шаг, который вы пытаетесь предпринять, должен быть продуман. За каждый шаг придется отвечать. Случаи нарушений будут жестко пресекаться.

- А что, по-вашему, должно измениться, чтобы школа стала для детей домом?

- Вспомним недавнее прошлое. Заходя в школу, можно было увидеть, кто был первым директором, какие ученики в этой школе учились. Школа кипела: кружковая работа, театры, музыкальные коллективы, живопись. Я училась в 9-м классе. Наша удивительная директор каждому из старших классов дала по большому куску стены: украсьте, нарисуйте то, что хотите. Мы ушли, десять лет наши картины там висели. Мы старались оставить о себе хорошую память.

А недавно провели во вторых классах проверочную работу по русскому языку. 30 тысяч школ участвовали. Тестовые задания малыши выполнили. Но огромный процент - больше 50% - не смогли из слов составить предложение! И это тоже касается воспитания: получается, что учителя формально относились к своим обязанностям.

ВЫБОР РОДИТЕЛЕЙ

- Недавно прогремела история с обращением в прокуратуру родителей одной из московских школ, которые против насаждения православия в классе… Насколько, на ваш взгляд, сильно влияние РПЦ на формирование школьной программы?

- На федеральном уровне в четвертом классе есть один час в неделю предмета, который называется «Основы религиозной культуры и светской этики». Там шесть модулей, посвященных культурологическим особенностям основных конфессий нашей страны. И есть еще мировые религии. Во всех учебниках первый параграф рассказывает о том, что мы многоконфессиональная, многонациональная страна.

Летом поступило предложение из отдела катехизации и религиозного образования Московского патриархата написать факультативную программу «Основы православной культуры». Программа прошла первую экспертизу. Были отмечены недочеты. Программа отправлена на доработку. Программа факультативная. Ни о каком давлении на министерство речь не идет.

- Но курс «Истоки», который не понравился родителям, внедрен уже в 62 регионах...

- Это факультатив. Ни один факультатив по основам религиозной культуры той или иной конфессии не может проводиться без согласия родителей. Я думаю, конфликт в том, что некоторые родители не согласны с тем, что большая часть пап и мам в этой школе выбрали такой факультатив. Я 15 лет возглавляла кафедру государственных и национальных отношений. У нас есть данные, что огромный процент людей - от 62 до 72%, - не будучи воцерковленным, самоидентифицирует себя по православному признаку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- Вы говорили о том, что медицинским и педагогическим вузам будет дано право проводить дополнительные испытания абитуриентов. Заслуга ЕГЭ была и в том, что ребята из глубинки могли не ехать в приемные комиссии - разослал заявления и жди, в какой университет поступишь. А теперь им придется ехать сдавать дополнительные экзамены.

- Закон и сейчас позволяет вузам при условии, что в течение трех лет у них был очень высокий конкурс, проводить свои дополнительные письменные экзамены. Медик не может стать хорошим специалистом без знания химии и биологии. Будущий учитель филологии - без письменного экзамена по языку.

- Идет речь только о ведущих вузах, где высокий конкурс?

- Речь идет вообще о вузах. Но решение еще не принято. Вопрос обсуждается ректорским корпусом.

- Не опасаетесь, что дополнительные экзамены вернут коррупцию в приемные комиссии?

- Нет, не думаю. Если все мерить такими мерками, мы далеко зайдем.

- По результатам международных исследований PISA, лучшей европейской школой стала эстонская школа. Хорошие результаты у финнов... Там серьезно реформировали школьное образование.

- Напомню, что с 1809 до 1917 года Финляндия находилась в составе Российской империи. Реформу они два раза проводили. Один раз - в начале 60-х, другой раз сейчас. Финны перевели наши методички и пригласили очень много учителей, вышедших на пенсию, работать к себе. Финская школа взяла методики российской, а потом советской школы (вы же знаете, что советская школа унаследовала методики имперской школы).

СОКРАЩЕНИЕ УЧЕБНИКОВ

- Вы говорили о том, что необходимо сокращать количество учебников...

- Сейчас их в Федеральном перечне 1376. И 450 в начальной школе. Нынешний Федеральный перечень принят в 2014 году и будет действовать три года. Дальше будет принято решение о проведении новой экспертизы - научной, общественной, экспертной. Она будет организована максимально прозрачно. Мы будем апробировать те учебники, которые находятся в перечне. Сейчас решаем, как и кем такая апробация будет проводиться. Уменьшение количества учебников будет проходить эволюционным путем.

- Часто вузам приходится доучивать первокурсников - они не знают элементарных вещей, которые им нужны для получения специальности.

- У нас уже есть руководители предметных групп, которые начали работать по новому содержанию федеральных государственных образовательных стандартов. Сегодняшние стандарты пустые, их нужно наполнить содержанием. В них будет заложен набор знаний, которые ученик получит в школе. И его будет хватать, чтобы учиться на первом курсе института.

- Вы настаиваете на том, чтобы проверочные были по всем предметам в 11-м классе?

- Проверочные работы были всегда. И они будут. Другое дело, что их роль должна возрасти. Всероссийские проверочные работы в 11-м классе пройдут по тем предметам, по которым не сдается ЕГЭ. Школа должна давать знания.

Недавно мы проводили опрос среди 30-летних, и на вопрос «Назовите два произведения Пушкина?» многие из опрошенных ответили молчанием. Вы же не хотите, чтобы ваш ребенок, когда вырастет, оказался в такой же ситуации. А для этого много читать нужно, учить стихотворения в школе. И их придется учить.

 

Источник: goodspb.livejournal.com
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