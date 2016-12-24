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Дальнобойщики готовятся к новым протестам

Водители грузовиков виноватыми себя не считают
Фото: forum-ukraina.net Фото: forum-ukraina.net
Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

В четверг глава Минтранса Максим Соколов заявил, что плановое повышение тарифов "Платона" остаётся в силе - в 2017-ом году водители большегрузов вынуждены будут платить не 1 рубль 53 копейки,как сейчас, а 3,06 рубля за километр.

Ранее в ведомстве допускали, что тарифы могут быть дифференцированы - к примеру, на каких-то трассах предлагалось ввести пониженные расценки, на других, напротив, повышенные. Кроме того, обсуждалась идея применять коэффициенты в зависимости от времени суток. Ночной проезд по федеральном трассам, как правило, обходился бы дешевле. Однако Соколов об этом умолчал.

Как считают эксперты, объявить дифференциацию тарифов сейчас означало бы, фактически, признать действующую систему несостоятельной. В то время как Минтранс всеми силами пытается доказать, что "Платон" работает эффективно. "По меньшей мере странно слышать от властей заявления о том, что система себя зарекомендовала. Очнитесь! Контроля за собираемостью средств практически нет. Если в начале года дальнобойщики ещё из страха платили, то к концу, осознав, что их за руку никто не поймает, ездят, не регистрируясь, бесплатно. В итоге, недобор средств, по последним оценкам, примерно 2 миллиарда рублей. Минтранс объясняет этот казус системой постоплаты - мол, предоставили они отсрочку и ждут, что перевозчики заплатят им в начале 2017-го, но этого не будет. Именно поэтому решили и не продлевать льготный период, потому что нужную сумму денег они собрать не могут", - говорит представитель транспортной компании Валерий Лебедев.

По словам других участников рынка грузоперевозок, у правительства нет средств, чтобы обеспечить должный контроль. К примеру, когда запускался "Платон", обещали, что будет установлено порядка 500 рамок, фиксирующих нарушения, по факту поставили только порядка 200. У ГИБДД тоже нехватка людей - невозможно ставить инспекторов у любой дублирующей дороги или объезда, которыми пользуются нарушители. Пострадавшими в этой ситуации себя считают и жители районов - ведь зачастую эти самые дублирующие дороги принадлежат тому или иному посёлку и не приспособлены для проезда большегрузов в принципе. "У нас за этот год обе дороги пришли в негодность. Их просто раздолбали фуры, скрывающиеся от "Платона". Денег же на ремонт нам никто не даст. Мы уже жаловались в областной центр, но там только разводят руками, поскольку каких-либо рычагов влияния у них на ситуацию нет. Говорят, раз проект федеральный, то и пишите в Москву", - заявил глава сельсовета в Иркутской области Константин Баринов.

Сами водители грузовиков виноватыми себя не считают. По их словам, другого выбора им не оставили. "Мы были против, мы проводили пикеты, но нас никто не слушал. Кинули эту подачку - льготный тариф на год, а теперь что? Да, крупные компании могут позволить платить такие деньги, а что остаётся тем, кто несколько лет работает на себя? Бензин растёт в цене и ещё будет дорожать, сборы для ИП подняли, а "Платон", чем не налог? Если уж совсем честно, думаю, люди даже готовы были бы платить, оставь нам тариф по рублю, и если бы была вера в то, что эти деньги действительно пустят на ремонт дорог. Но этого же нет - зажали пенсию, соцвыплаты замораживают. Так и эти деньги в бюджете затеряются и утекут в карманы к чиновникам. Думаю, новых акций не избежать - по три рубля платить мало, кто сможет. Но пока всё очень неорганизованно. Все хотят, но никто не начинает", - рассказал Noteru.com водитель Иван Богатырёв.

К слову, именно неслаженные действия, по мнению экспертов, помешали дальнобойщикам достигнуть успеха в прошлый раз. Акции протеста проходили по всей стране, но быстро сдулись - самая массовая была в Москве, а вот регионы подкачали. Как будет в этот раз, предсказать сложно. С одной стороны, повышением тарифов явно недовольны все. С другой - многие и сейчас не платят, и в следующем году не собираются, поэтому пока можно ездить бесплатно и не попадаться, им в принципе всё равно, какой там власти устанавливают тариф.

Источник: newsdiscover.net
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