Осторожно, чай! Почему врачи запрещают пить чай в пакетиках

Цена роли не играет

Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

Всё ещё «балуетесь» такими удобными и быстрыми чайными пакетиками? – Очень даже напрасно, ведь уважающий себя человек не будет забрасывать в свой организм что попало…

Сегодня мы постараемся раз и навсегда отбить у читателей желание покупать «суррогатный» чай и раскроем все секреты недобросовестных производителей.



Из чего делают пакетированный чай?



Чай в пакетиках дает мошенникам возможность нас обмануть, и поместить вместо измельченного качественного чая чайную пыль, то есть отходы чайного производства. В Индии и в Китае эти отходы не используют, их покупают недобросовестные производители чая. Цена 10 кг чайной пыли – всего 10$, то есть себестоимость упаковки такого чая измеряется копейками. В некоторых чайных пакетиках можно обнаружить не только пыль, но и траву, опилки и прочая ерунда (как у нас говорят, «веник»).



Невооруженным глазом содержимое чайного пакетика проанализировать непросто, но определить подмену измельчённого чая дешёвой пылью всё же можно. Достаточно открыть упаковку чая и оценить её чистоту — если бурый порошок просыпается сквозь пакетики и пачкает коробку, то вам предстоит «угощаться» чайной пылью.



Даже если коробка оказалось чистой, нет никаких гарантий, что настоящий измельченный листовой чай не пережил срок своей годности (такого «товара» в России около 20%, и чаще всего его фасуют именно в пакетики). Просроченный чай не только теряет все свои полезные свойства, но и содержит афлатоксин – продукт жизнедеятельности микроскопических грибков. Это очень опасное для здоровья вещество, которое в больших концентрациях вызывает необратимые поражения печени.



Срок годности чая — 3 года. На первый взгляд, кажется, что всё просто: можно посмотреть срок изготовления на упаковке, прибавить три года и сравнить с сегодняшней датой. Однако на упаковке указывается не время сбора с плантаций, а дата расфасовки – при этом сами чайные листья могли десятилетиями храниться в каком-нибудь подвале…



Как проверить, можно ли пить купленный чай? Цена роли не играет – ведь именно дорогие сорта чая чаще всего подделывают. Но если после заваривания чая на поверхности напитка появляется небольшая пенка — чай свежий, если нет — то его собрали более двух лет назад. Испорченный чай так же оставляет после себя темный след-осадок на стенках чайника.



Несколько слов про красители и ароматизаторы



Почему пакетики так быстро завариваются? Потому что дешевле купить чай низкого качества (старые и грубые чайные листья, если пыль), добавить к нему краситель и выдать за высший сорт (самые молодые и нежные листья). Правда, в описании состава на упаковке красители не указываются. Обнаружить красители в чае легко – достаточно опустить пакетик с чаем в холодную воду. Если она начинает окрашиваться (так же может помутнеть вода), то это благодаря краске. Ещё можно положить дольку лимона — натуральный чай быстро посветлеет.



«Фруктовый» и «цветочный» чай в пакетиках (да и листовой тоже) часто содержит убойное количество ароматизаторов – ими производитель старается скрыть отсутствие естественного вкуса и запаха чая. Эти химические ароматизаторы («идентичные натуральным») в десятки раз дешевле и и к тому же сильнее натуральных. А кусочки сушенных фруктов (отходы другого пищевого производства) добавляют лишь для того, чтобы можно было указать их в составе.



Производители пищевых продуктов редко указывают, какие именно ароматизаторы входят в состав продукта. И не случайно – ведь синтетические ароматизаторы содержат токсичные вещества, которые способствуют росту раковых клеток, вызывают нарушения функций печени, изменяют обмен веществ. Эти эффекты проявляются не сразу, поскольку всевозможная химия любит сперва накопиться в организме, подорвать защитные силы организма, а уж затем нанести удар по всем системам органов. Вот такие «чайные церемонии»!



Здравствуй, фтор?



Группа учёных во главе с Майклом Уайтом из медицинского колледжа при университете Вашингтона выяснила, что содержание фтора в пакетированном чае превышено в разы. Они провели эксперимент, в ходе которого заварили чай быстрого приготовления десяти разных сортов – для этого использовалась вода, не содержащая фтора вообще. Измерение его уровня в получившемся напитке показало цифры до 6,5 частей соединений фтора на миллион при норме не более 4 частей.



Науке давно известна способность листьев чая накапливать в себе фториды – и чем ниже сорт чая, тем больше старые листья успевают их «впитать». Медики предупреждают, что превышение концентрации фтора в организме вызывает уплотнение костной ткани и повышает ее хрупкость. Далее может развиться такое заболевание как флюороз скелета, которое сопровождается образованием костных шипов и сращиванием позвонков, болями в костно-суставной ткани, потемнением зубной эмали и т.д.



А что с бумагой?



Большинство чайных пакетиков сделаны из фильтровальной бумаги (реже нейлона). Она изготавливается из целлюлозы и хлопка, но есть одно «но»… Попробуйте насыпать чай в бумажную салфетку и заварить её в кружке: когда вы начнёте размешивать запарку, бумага порвётся и превратится в кашу. Почему же тонкий и полупрозрачный пакетик остаётся на удивление крепким после долгого пребывания в воде?



Дело в том, что в абсолютном большинстве случаев фильтровальная бумага подвергается пропитке специальными синтетическими смолами, растворёнными в спирте или ацетоне. После пропитки фильтровальная бумага приобретает дополнительную устойчивость к механическим, термическим и климатическим воздействиям: бумажные волокна оказываются прочно связанными в месте перекреста, и не страшны им ни энергичные помешивания ложкой, ни лимонный сок, ни прочие агрессивные воздействия.



Поэтому если вы хотите быть здоровым, а так же поддерживать имидж успешного и думающего человека, не поддавайтесь соблазну сэкономить две-три минуты с помощью пакетика чая. Даже если вы загружены работой в офисе, вы вполне заслуживаете выпить настоящий бодрящий напиток из керамической чашки – а не помои из пластикового стаканчика.



Приятного вам чаепития!