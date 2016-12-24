Подозреваемый в берлинском теракте застрелен в Милане

Министр внутренних дел Италии не стал уточнять детали

Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, был убит в перестрелке в итальянском Милане.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Италии, пишет ТАСС.

Министр внутренних дел Италии Марко Миннити провел экстренную пресс-конференцию, на которой сообщил, что в ночь на 23 декабря во время рядовой проверки полицейский патруль остановил машину с потушенными фарами. "В этот момент мужчина достал пистолет и начал стрельбу в ответ на просьбу показать документы. Полицейские отреагировали огнём. Один полицейский получил незначительное ранение", - рассказал министр.

"Убитый - без тени сомнения Анис Амри", - подчеркнул Миннити.

Министр не стал уточнять детали. "Расследование еще ведётся", - сказал он. Он сообщил, что итальянская сторона проинформировала обо всем германские власти. При этом в МВД Германии заявили, что пока не получали официального подтверждения о ликвидации террориста.

Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, которым, как предполагается, управлял Амри, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".