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Замерзающие под Ямалом дальнобойщики рассказали о попытке МЧС нажиться на них

«Будут деньги, привезут топливо»
Фото: Фото:
Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

На Ямале десятки фур застряли на трассе из-за морозов. Дальнобойщики жалуются на бездействие МЧС: по их словам, сотрудники ведомства требуют деньги за любую помощь. Когда пост с рассказом о критической ситуации разошёлся по соцсетям, на помощь замерзающим водителям пришли добровольцы.

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Днём 21 декабря Анатолий Зоря, водитель одной из фур, застрявших в 50 километрах от города Ноябрьск, рассказал на своей странице во «ВКонтакте» о том, как обстоят дела на трассе. По его словам, ситуация критическая, но МЧС бездействует и требует деньги за воду, топливо и масло для автомобилей. При этом в ведомстве уверяют журналистов, что у водителей всё хорошо.

Стоим четвёртые сутки из-за того, что температура на улице опустилась до минус 64 градусов. Все запасы на исходе — еда, вода, — топлива едва хватит до завтрашнего утра. Как люди видят всё это с экранов своих телевизоров? С экранов это выглядит так: у нас здесь разбиты лагеря, пункты обогрева, бензовозы бесплатно привозят топливо и кормят нас три раза в день. Всё это ложь! На самом деле мы стоим здесь, помогаем друг другу сами, кто чем может, жжём колёса, чтобы не замёрзнуть, что говорить, если здесь воду нам продают по 20 рублей литр! До МЧС не добиться, а если кто и добился, то ответ получает один: топливо, масло и прочее мы получим, только если заплатим им! За счёт того, что наши машины ещё работают, мы ещё живы. Что будет, когда к утру у нас кончится топливо, одному Богу известно. Правительство помогает всем! Донбассу, Сирии и прочим, а на нас тупо пытается нажиться!

По какой причине машины встали, автор поста не уточнил, но в обсуждениях на его странице предположили, что при такой температуре могут отказать тормоза, замёрзнуть колёса или топливо.

По словам Зори, за любую помощь сотрудники МЧС требовали деньги.

В ямальском МЧС «Комсомольской правде» подтвердили, что под Ноябрьском на посту «Карамовский» с 20 декабря действительно стоят около 35—40 фур. Но пресс-служба ведомства утверждает, что возле них дежурят сотрудники Ямалспаса, а дальнобойщики отказались эвакуироваться в гостиницы и бросить свои машины: «Возле стоянки действуют три кафе, в медицинской помощи никто не нуждается». Зоря опубликовал новое видео, чтобы показать, что на самом деле никаких сотрудников МЧС возле фур нет.

Его коллеги, а затем и совершенно незнакомые люди, распространили информацию по городским пабликам во «ВКонтакте». Когда история о замерзающих дальнобойщиках разошлась по соцсетям, на помощь им пришли волонтёры из Ноябрьска, рассказывает Анатолий.

Помощь пришла, ребята волонтёры из Ноябрьска привезли воду, газ, хлеб, масло на долив, тёплую бытовку для тех, у кого машины заглохли. Так что теперь, думаю, протянем. Администрация нам предложила заглушить машины и поехать в баню.

На стене также появилось много предложений о переводе денег, но Зоря пояснил, что затеял это, чтобы привлечь внимание к действиям МЧС.

В начале января этого года десятки автомобилей застряли на трассе Оренбург — Орск. Выжившие рассказывали, что ждали помощи 16 часов, в течение которых их уверяли, что к ним уже выехали. В ту же ночь погиб мужчина. Следственный комитет по результатам проверки действий должностных лиц возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлёкшая смерть человека» (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

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