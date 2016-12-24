Путин ответил на 62 вопроса журналистов и от многих из них уклонился

Встреча с прессой продолжалась почти 4часа

Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, в Центре международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной в Москве провел традиционную большую пресс-конференцию, двенадцатую по счету. Впервые за все эти годы встреча с журналистами была отложена на сутки - в связи с похоронами убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. Хотя пресс-конференция должна была начаться ровно в полдень, глава государства по традиции задержался на несколько минут.

Встреча с прессой продолжалась три часа 50 минут. За это время президент ответил на 62 вопроса, которые задали 48 журналистов. Были подняты разные темы - от экономики и отношениях РФ с ЕС и США до массового отравления "Боярышником" в Иркутске, резонансном деле Алексея Улюкаева и ситуации на Украине.

Поприветствовав собравшихся, Путин заявил, что не будет начинать с "пространного монолога", а перейдет сразу к ответам на вопросы. Первым пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предоставил слово журналисту Радио "Маяк". Тот поинтересовался, в каком состоянии находится российская экономика, вспомнив процитированный в прошлом году Путиным анекдот про белые и черные полосы.

Президент, отвечая на вопрос, предложил сравнить макроэкономические показатели прошлого и нынешнего года. "По ВВП страны в прошлом году был спад 3,7%, в этом году снижение будет около 0,5% - 0,6%. За ноябрь был даже намечен рост", - отметил он.

По словам главы государства, ноябрьский рост и снижение инфляции связаны с тем, что некоторые области, в том числе сельское хозяйство, демонстрируют уверенный рост.

Путин также подчеркнул, что золотовалютные резервы ЦБ немного подросли. Президент констатировал, что упали реальные доходы населения. В то же время, по его словам, обнадеживает, что за последнее время заработные платы в реальном секторе экономики все-таки подросли.

"Сохраняется положительная динамика в демографии, хотя рождаемость немного упала, но смертность уменьшилась", - также сказал президент.

О сельском хозяйстве

Второй вопрос президенту был задан о сельском хозяйстве. "Есть ли планы увеличить объемы поддержки сельского хозяйства, продолжить антикризисные меры в сельсхозмашиностроении?" - поинтересовалась журналистка.

"Мы должны ориентироваться на то, что и сельхозмашиностроение, и другие отрасли будут жить на естественном спросе, а не на субсидиях", - заявил Владимир Путин. Глава государства отметил "положительный тренд" в развитии сельского хозяйства.

По словам президента, правительство планирует продолжить субсидирование в следующем году в некоторых отраслях - 216 млрд рублей будет выделено на сельское хозяйство.

Об отставании России в развитии новых технологий

Александр Колесниченко из издания "Аргументы и факты" задал вопрос о том, как сократить отставание России в развитии новых технологий.

Как отметил Владимир Путин, трудно заставить бизнес вкладывать в отрасли, где результат и доход быстрым не получится. В то же время правительство предпринимает шаги, касающиеся высокотехнологичных отраслей, заверил он.

Вместе с бизнесом принята "технологическая инициатива", на Дальнем Востоке создаются территории опережающего развития. В целом по некоторым отраслям действует льготный режим, который дает о себе знать, заявил Путин.

В общем и целом, считает президент, "руки опускать нельзя". "Перефразируя, мы всех догоним и перегоним!" - подытожил он.

Напомним, что в недавнем Послании Федеральному собранию Путин назвал отечественную IT-индустрию одной их самых быстро развивающихся отраслей. По словам президента, совсем недавно цифра экспорта в этой сфере приближалась к нулю, а сейчас достигла 7 млрд долларов. Помогли льготы, они сыграли существенную роль, отметил глава государства.

Однако экономист Игорь Николаев обнаружил, что названная Путиным цифра - неверна и завышена в несколько раз. Как напомнил эксперт, Банк России сообщал, что что экспорт компьютерных услуг по итогам 2015 года составил всего 2455 млн долларов, что заметно отличается от 7 млрд. Николаев обнаружил, что эта цифра была взята из исследования "Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения "РУССОФТ".

Об оздоровлении финансовой системы и работе ЦБ

Следующего представителя прессы Владимир Путин со словами: "Куда ж мы без татар?" выбрал сам, заметив плакат из Татарстана. Журналистка задала вопрос об оздоровлении финансовой системы и работе Центробанка. Она поинтересовалась, нужны ли России региональные банки и как можно защитить физических лиц.

Действия ЦБ по оздоровлению не вызывают вопросов правительства, заявил Путин. Относительно защиты физлиц он отметил, что их, конечно, нужно защищать, как и региональные банки, в том числе и банки Татарстана.

"Нам нужна сеть небольших банков, при этом можно снизить требования регулятора к ним", - повторил Путин сказанное им в этом году в Послании Федеральному собранию.

О коррупционных делах и убийстве Немцова

Журналист радиостанции "Эхо Москвы" поднял вопрос о деле арестованного по подозрению во взятке бывшего заместителя министра экономического развития Алексея Улюкаева. Журналист поинтересовался, не кажется ли Путину, что коррупционные дела становятся показательными. Он также спросил, следит ли Путин за ходом дела об убийстве Бориса Немцова.

Президент заверил, что в курсе расследования по делу об убийстве Немцова. "Мы будем следить за всеми резонансными делами, в том числе и за убийством посла Андрея Карлова", - сказал Путин. По большинству резонансных дел, как бы долго они ни велись, следствие приходит к полному выявлению всех обстоятельств, подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, общался ли он с Улюкаевым после ареста, Путин сообщил, что лично с экс-министром не разговаривал. Но материалы дела позволяют снять его с должности в связи с утратой доверия, пояснил он. Остальные выводы сделает суд, сказал президент. До завершения следствия по делу делать выводы о его виновности нецелесообразно и вредно, отметил Путин.

Никаких уголовных дел в отношении бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова нет, также поведал Путин, отвечая на вопрос журналиста. "То, что всякие доследственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были выброшены в СМИ, недопустимо", - сказал он (цитата по ТАСС), пояснив, что это наносит ущерб деловой и личной репутации любого человека.

Андрей Бельянинов, бывший глава ФТС, покинул свой пост 28 июля. До этого пресса писала об обысках в его доме. По данным СК, экс-глава ведомства проходит свидетелем по делу о контрабанде алкогольной продукции. Во время обысков в квартире Бельянинова были обнаружены крупные суммы денег в валюте и в рублях. Фотографии изъятого попали в СМИ.

О том, где бюджет будет брать деньги, и о приватизации "Роснефти"

Ветеран президентского пула журналистов Вячеслав Терехов задал вопрос о том, откуда бюджет планирует брать деньги, в том числе на исполнение "майских указов" 2012 года. Будут ли это деньги в том числе от приватизации "Роснефти", поинтересовался он.

"На ваш вопрос можно отвечать до утра", - отметил Путин. "Что касается бюджета, мы исходим из очень консервативных установок - 40 долларов за баррель", - сказал он. По словам президента, расходная часть бюджета в процентах будет сокращаться, при этом основной раздел расходов придется на раздел "Национальная оборона".

Относительно приватизации "Роснефти" Путин заверил, что бюджет уже получил эти деньги.

Wall Street Journal: возможны ли досрочные выборы президента в следующем году?

Первым из представителей иностранных СМИ слово получил журналист Wall Street Journal. Он спросил, возможны ли досрочные выборы президента в следующем году. "С какой стороны?" - пошутил Путин. Получив ответ, что речь идет о России, президент сказал коротко: "Возможно, но не целесообразно".

Журналист также спросил о ядерном оружии России. Путин в ответ заверил, что Россия действует в строгом соответствии со всеми международными договоренностями по ядерным силам, в том числе по СНВ-3. Не последнюю роль играет и вооружение России, отметил президент. "Мы не скрываем, что провели большую работу по модернизации ракетных войск, морской и авиационной составляющей", - подытожил он.

Путин повторил еще раз свой тезис, сказанный накануне на заседании коллегии Минобороны, о силе российской армии. По словам президента, хотя он не ставит под сомнение, в частности, мощь американских вооружений, Россия сильнее любого "потенциального агрессора".

Отметим, накануне официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби возразил Путину, назвав армию Соединенных Штатов самой сильной в мире.

О развитии Крыма

Журналист издания "Крыминформ" задал вопрос о развитии Крыма и о динамике его интеграции в российскую экономику.

Путин отметил, что интеграция - это юридически и экономически сложно. "Далеко не все лежит на стороне федерального центра. Нужно время, чтобы все срослось", - сказал он.

Перспективные отрасли для Крыма, по мнению президента, - судоремонт, судостроение, химическая промышленность, сельское хозяйство. На поддержку сельского хозяйства полуострова направлено 3 млрд рублей, что в 10 раз больше, чем в 2014 году, сообщил он.

Президент отметил, что уровень зарплаты и доходов в Крыму ниже, чем в среднем по стране. В то же время он выразил уверенность в том, что этот показатель вырастет.

"Часовню мы тоже развалили?": Путин ответил на обвинения США по поводу влияния РФ на выборы

Глава государства, отвечая на вопрос Евгения Примакова из ВГТРК, отметил, что у действующей администрации США имеются системные проблемы. Поэтому все свои неудачи, как заметил Владимир Путин, в Вашингтоне пытаются свалить на внешние факторы.

"Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в сенат, где у республиканцев большинство, в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже наша, моя работа? А потом устроили пир горой на развалинах часовни XVII века. Часовню мы тоже развалили?" - сказал Путин, напомнив крылатую фразу Шурика из фильма Леонида Гайдая "Кавказская пленница".

Президент добавил, что "есть определенный разрыв в представлении о том, что такое хорошо и что такое плохо, у элит и у широких народных масс".

Глава государства также заявил, что с избранным президентом США Дональдом Трампом хотел бы выстраивать конструктивные отношения.

"Вологодские оптимисты" задали вопрос об импортозамещении

Владимир Путин предоставил слово "вологодским оптимистам" - именно так гласила надпись на плакате, который держал в руках журналист. Он задал вопрос об импортозамещении.

"Мы обязательно победим", - заявил Путин, комментируя эту тему. По его словам, очень серьезные шаги сделаны в импортозамещении по целому ряду областей - произошли "серьезные внутренние структурные изменения", закупки импорта снизились на 10%. Путин не сомневается, что Россия добьется своего, при этом речи об изоляции от мировой экономики не идет, отметил он.

О последних допинговых скандалах в спорте

Николай Еременко из издания "Советский спорт" задал вопрос о том, можно ли говорить, что ситуация с допингом в стране после кадровых изменений исправится. "Может ли быть реформирована WADA? Есть ли в допинговом скандале политическая составляющая?" - также спросил он.

"Никакой государственной поддержки допинга нет. Но проблема допинга, как и в любой другой стране, есть", - признал Путин. По его словам, чтобы проблема была решена, нужно сотрудничать и с WADA в том числе.

Президент также добавил, что не считает себя вправе давать оценки деятельности WADA, однако подчеркнул, что работа любого антидопингового агентства должна быть понятной, прозрачной и проверяемой. Международная спортивная общественность должна знать, кого и как проверяют, что делается для того, чтобы наказать виновных.

"Почему это все делается в закрытом режиме - непонятно. Есть в этом и определенная политическая составляющая", - сказал он.

Отдельно Путин остановился на Григории Родченкове, после показаний которого WADA начала расследование. "Он постоянно сюда эту дрянь таскал, заставлял людей это применять, а тех, кто отказывался, отстранял. А когда ему хвост прижали, он сбежал. Чего же он здесь не боролся?" - задал вопрос президент.

О задолженности регионов по кредитам

Представительница краевой газеты "Алтайская правда" задала вопрос о том, как решается проблема задолженности регионов по кредитам, планируется ли дать больше самостоятельности регионам. Она также поинтересовалась, планирует ли государство поддерживать регионы, которые не живут в долг.

Правительство поддерживает все регионы, заявил Владимир Путин. "Мы продолжим кредитовать регионы и дальше", - сказал он.

О хакерских атаках и новой гонке вооружений

Слово предоставили журналисту ВВС. Он напомнил, что Россию обвиняют в спонсировании хакерских атак, а также о том, что РФ, по версии Запада, вмешивалась в американскую предвыборную кампанию. "Можете ли вы это подтвердить? И не беспокоит ли вас возможное начало новой гонки вооружений?" - спросил корреспондент.

Как считает Путин, гонка вооружений началась, когда США вышли из договора по ПРО. "Не мы это придумали, мы вынуждены отвечать на этот вызов", - сказал он. По словам Путина, Россия вынуждена отвечать на вызов США в сфере ядерных вооружений, но делает это в рамках договоренностей по СНВ-3, ничего не нарушая.

Отвечая на вопрос о хакерских атаках, Путин сказал, что никто не знает, кто устроил кибератаки на США. Президент заметил, что это и не важно. По его мнению, проигравшая сторона просто ищет себе оправдания.

Об экологии

Главный редактор газеты "Общество и экология" Сергей Лисовский поинтересовался, не провалят ли чиновники предстоящий Год экологии.

Путин не согласился с журналистом в его утверждении, что Европа и США не думают о вопросах экологии. Он напомнил о Парижских соглашениях, достигнутых в рамках климатического саммита. "Мы должны будущим поколениям отставить процветающую в плане экологии страну", - сказал президент. По его словам, у правительства есть на этот счет планы, которые будут проводиться в жизнь.

О пенсиях

Юлия Измайлова из пензенской газеты "Молодой ленинец" задала вопрос, не пора ли реформировать институт досрочных пенсий. Она также спросила, что ждет пенсионеров в следующем году.

Все нововведения в пенсионной сфере будут обсуждаться публично, заверил президент. Он подчеркнул, что все решения будут приниматься очень аккуратно. Досрочные пенсии - один из вопросов, который требует тщательного анализа, сказал Путин.

Что касается ближайшего будущего, в начале года всем пенсионерам выплатят по пять тысяч рублей. Пенсии будут проиндексированы, заверил Путин.

О ситуации на Украине

Вероника Романенкова из ТАСС подняла вопрос о ситуации на Украине. Путин попросил дать слово журналисту с плакатом "Украина", чтобы ответить на вопросы о соседней стране сразу. Украинский журналист попросил Путина проявить милосердие и освободить осужденного в России журналиста агентства "УкрИнформ" Романа Сощенко.

"Хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами", - отметил Владимир Путин, отвечая на заявления украинского журналиста о "российской оккупации". Он напомнил, что Россия делает все, чтобы все удерживаемые лица с обеих сторон были освобождены. Однако проблемы в этом отношении создают в Киеве, уточнил президент. Путин заявил, что Россия выступает за то, чтобы состоялся обмен пленными на Украине по принципу "всех на всех".

Отвечая на вопрос о задержанных украинских режиссерах и журналистах, Путин сказал, что режиссеры должны ставить спектакли, а журналисты - заниматься своей профессиональной деятельностью.

Путин после убийства Андрея Карлова изменил мнение об инциденте со сбитым Су-24

Следующий вопрос задал представитель турецкой редакции агентства Sputnik, который попросил прокомментировать ситуацию в Сирии и отношения Москвы и Анкары.

Произошедшее на этой неделе убийство посла России в Турции Андрея Карлова - покушение на российско-турецкие отношения, заявил президент. "Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям", - сказал президент.

Сейчас же, по словам Путина, "после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение". "Мне уже кажется, все возможно. И проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, армию Турции носят глубокий характер", - сказал глава государства.

Отметив, что не считает себя вправе "переводить на кого-то стрелки, кого-то в чем-то обвинять", президент подчеркнул: "Мы видим, что это факт, это происходит. Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает".

Большую роль в урегулировании ситуации в сирийском Алеппо сыграли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и руководство Ирана, отметил Путин. При этом он подчеркнул, что без участия России это было бы невозможно. По словам Путина, практика показала, что такой формат востребован.

Напомним, российский самолет Су-24, принимавший участие в операции РФ в Сирии, был сбит турецкими ВВС в ноябре прошлого года. В Анкаре заявили, что самолет нарушил воздушное пространство страны. В России это обвинение опровергли. Пилот Олег Пешков был расстрелян с земли при катапультировании.

Инцидент стал причиной резкого обострения отношений между Анкарой и Москвой. Только в июне 2016 года Эрдоган принес официальные извинения за инцидент, и отношения Турции с РФ начали восстанавливаться.

О сборах на капремонт и платных парковках

Корреспондент Первого канала Антон Верницкий задал вопрос об отношении президента к сборам на капитальный ремонт и платных парковках, а также о медицине и школах, где за некоторые услуги также взимаются деньги.

Говоря о налогах, президент напомнил, что после введения плоской шкалы НДФЛ бюджет денег не потерял - сборы только увеличились.

Путин, по его словам, считает нецелесообразным переход на прогрессивную шкалу НДФЛ. "Социальная справедливость может быть достигнута и другими средствами", - сказал он. В частности, можно увеличить налог на дорогую недвижимость и дорогие машины, считает глава государства.

О кузбасском угле и нефти

Журналист кемеровского сайта "142" задал вопрос о мнении Путина по поводу судьбы кузбасского угля.

Президент отметил: несмотря на то, что Россия работает над разработками технологий альтернативного топлива, они пока проигрывают традиционным видам топлива. В мире на сегодняшний день угля используется больше, чем нефти и газа, напомнил он. Нужно делать эту составляющую более высокоэкологичной, считает Путин. В этом случае наших шахтеров ждет перспективное будущее, резюмировал он.

От Елены Глушаковой из РИА "Новости" в развитие темы поступил вопрос о том, что будет с ценами на нефть в ближайшем будущем. Оптимальной для российской экономики будет цена 40 долларов за баррель, сказал Путин. По словам президента, российская экономика уже приспособилась к непростой ситуации. В то же время спрогнозировать, как отразятся на российской экономике цены на нефть, сказать трудно.

"Во второй половине 2017 года излишки на рынке нефти уйдут", - сказал Путин, заметив, что есть основания ждать роста цен на нефть.

Что касается сокращения добычи нефти, на которое согласилась Россия после решения ОПЕК, правительство рассчитывает, что это приведет к росту цен на нефть, что даст эффект для бюджета в 1700 млрд рублей при росте цены на нефть в 10 долларов. Россия, по словам президента, продолжит сотрудничать с ОПЕК и выполнять свои обязательства.

Об экономическом суверенитете

Журналист газеты "За суверенитет России" из Уфы начал с того, что поблагодарил Путина за укрепление суверенитета и обороноспособности страны.

Представитель столицы Башкирии поинтересовался, не пора ли россиянам самим решать, в каком направлении развиваться, не привлекая иностранные консалтинговые фирмы. Он уточнил, что речь идет об экономическом суверенитете.

Путин подчеркнул, что это непростой вопрос. По его словам, нужны свои национальные рейтинговые агентства, надо развивать свой консалтинг. Такие структуры должны быть прозрачными, чтобы бизнес не понес ущерб, отметил он.

О крушении самолета президента Польши и слабой Европе

Журналист из Польши задал вопрос о расследовании крушения в 2010 году под Смоленском самолета президента страны Леха Качиньского. Кроме того, он поинтересовался, выгодна ли России слабая Европа.

Отвечая на первый вопрос, Путин призвал прекратить спекуляции на этот счет. "Все же ясно, чего спекулировать. Трагедия страшная, не надо использовать это для нагнетания в международных отношениях", - сказал президент.

Касаясь второго вопроса, глава государства подчеркнул, что России нужен сильный партнер. Президент отметил, что внутренние отношения Европы - не дело России.

О защите животных

От телеканала "Мир" поступил вопрос, стоит ли подумать о защите животных и разработке законодательной базы. Журналистка напомнила о резонансном деле так называемых хабаровских живодерок.

Нормативное регулирование в этой сфере должно быть, считает президент. Путин отметил, что ужесточение наказания за издевательство над животными должно быть благоразумным. Президент сказал, что права есть у владельцев животных, и добавил, что отношение к животным должно быть человеческим, а не скотским.

Напомним, две несовершеннолетние хабаровчанки стали обвиняемыми в жестоком обращении с животными в составе группы по предварительному сговору после того, как в интернете были опубликованы снимки с расправами над собаками и кошками с их участием. По данным следствия, жертвами этих девушек стали не менее 15 животных. Подозреваемые арестованы.

Путин обещал разобраться с делом Оксаны Севастиди

От RT поступил вопрос о приговоре Оксане Севастиди, которую осудили на семь лет за госизмену в связи с отправленными SMS-сообщениями. Президент признал, что подход к приговору жительнице Сочи является "достаточно жестким".

Путин признался, что не в курсе деталей дела. "Если она (Севастиди) что-то написала в своих SMS-сообщениях, то она же написала то, что видела, это все видели, значит, это не представляло из себя никакой тайны большой. Я, честно говоря, не очень понимаю, я постараюсь разобраться", - добавил президент.

В начале декабря стало известно о том, что в Краснодарском крае суд приговорил россиянку Оксану Севастиди к семи годам лишения свободы из-за SMS-сообщений, которые она отправила своему знакомому в Грузию незадолго до начала военных действий в Южной Осетии. Приговор был вынесен еще весной этого года, однако сообщили о нем общественности только недавно.

О развитии Калининграда

Журналист из Калининграда задал вопрос о том, как назвать Крымский мост, и спросил, каким будет следующий "суперпроект". Путин заявил, что выбирать название мосту должны россияне.

Президент также коснулся проблемы развития региона, который представляет журналист. По его словам, прежде всего должна быть решена проблема "устойчивого и независимого энергоснабжения Калининграда".

Вхождение стран Прибалтики в энергокольцо Европы создает проблемы для Калининградской области, отметил Путин. Энергетическую независимость Калининграда глава государства назвал важным вопросом в строительстве отношений с ЕС.

Говоря об энергетике, Путин вернулся к Крыму, объявив, что в ближайшие два-три дня будет объявлено о начале подачи российского газа в Крым. Слова Путина впервые за пресс-конференцию были встречены аплодисментами. После этого начнется строительство двух электростанций, сказал президент. "Надеюсь, мы этим крымчан порадуем в самое ближайшее время", - добавил он.

О запрете СМИ использовать название "Исламское государство"

Журналистка издания "Кавказ сегодня" поинтересовалась, не было бы логичным и правильным запретить СМИ называть известную террористическую группировку "Исламским государством" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ).

Путин отметил, что журналистам трудно что-то запретить. В то же время он признал, что ему бы хотелось, чтобы слова "террор" и "ислам" не употребляли вместе.

Отметим, что некоторое время назад российские СМИ пытались ввести название ДАИШ вместо ИГ, однако оно не прижилось.

О патриотизме

От интернет-издания Lenta.ru прозвучал вопрос о патриотизме. Журналистка спросила Путина, не перегибает ли палку государство, поддерживая патриотические движения. "Не происходит ли подмены понятий, когда хулиганство выдают за борьбу за духовность?" - спросила она.

Государство будет поддерживать патриотизм, заверил Путин. Его слова снова были встречены аплодисментами. Но "делить хулиганов на своих и чужих нельзя", подчеркнул президент. Комментируя информацию о недавнем запрете оперы "Иисус Христос - суперзвезда" в регионах, о котором писала пресса, Путин попросил не заниматься подменой понятий.

По словам президента, спектакль никто не запрещал, просто билеты на него не продавались и организаторы сами решили снять его с показа.

О ювенальной юстиции

Элина Жгутова (РИА "Иван-чай") задала вопрос о ювенальной юстиции и попросила Владимира Путина о встрече с родителями, которые стали "жертвами ювенальной юстиции".

Президент заявил о "перекошенных стандартах" ювенальной юстиции. Он пообещал разобраться с бесцеремонным вмешательством в семью, подчеркнув, что оно недопустимо.

"Детей лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции ни родителям, ни тем более соседям, хотя такое, конечно, в практике иногда бывает", - также сказал Путин.

О "своих" людях на постах губернаторов

Александр Гамов из "Комсомольской правды" спросил, специально ли Путин расставляет на губернаторские места "своих" людей.

Как заверил президент, при принятии любых кадровых решений он исходит из одной цели - блага России.

"Доверяем ли мы местным кадрам или нет? Конечно, доверяем. Но есть случаи, когда элиты нужно обновлять. И это, кстати, востребовано гражданами региона", - сказал глава государства.

Об отношениях РФ с ЕС и США

Немецкий журналист задал вопрос об обострившихся отношениях России со странами ЕС и США. Президент России подчеркнул, что Россия лишь ответила на санкционные меры со стороны Запада. "Мы не были инициаторами ухудшения российско-европейских отношений. Мы не вводили никаких санкций", - сказал российский лидер.

Путин напомнил, что к ухудшению отношений привели события на Украине, заметив, что для соседней страны процесс евроинтеграции только затянулся после смены власти.

Президент призвал Запад к совместной борьбе с терроризмом и выразил соболезнования семьям погибших во время недавнего теракта в Берлине. Глава государства считает, что нельзя говорить об эффективной борьбе с терроризмом в условиях, когда Запад вводит против России санкции и сам отказывается от сотрудничества.

Путин ушел от вопроса о новом президентском сроке

Владимир Путин не стал отвечать на вопрос Андрея Колесникова из газеты "Коммерсант" о том, почему он должен стать президентом в 2018 году.

"Провокатор", - с улыбкой констатировал глава государства. Ответ на вопрос об участии в выборах Путин пообещал дать, "когда созреет время". Как сообщил Путин, принимая решение, он оценит ситуацию в России и в мире.

О "ползучем" перевороте

Журналистка издания Znak.com Екатерина Винокурова задала вопрос, почему на словах президент говорит одно, а на практике мы видим другое. Не имеет ли место "ползучий" переворот против главы государства со стороны элит, поинтересовалась она. Она также упомянула о крупных покупках чиновников и руководителей компаний с госучастием - в частности, о строящейся даче главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина в Барвихе.

Президент, комментируя вопрос об "обвинительном уклоне в правосудии", напомнил, что в последнее время многое сделано для гуманизации этой системы.

Отвечая на замечание журналистки о даче Сечина, Путин сказал: "Теперь в отношении строительства нашими представителями бизнеса, в том числе предприятий с госучастием, таких вызывающих по внешнему виду объектов недвижимости. Я согласен с вами. Поскромнее надо быть, и я много раз об этом говорил и надеюсь, они это услышат". "Даже если это в рамках закона, нужно понимать, в какой стране мы живем, не раздражать людей", - добавил президент.

По мнению Путина, скромнее надо быть и журналистам, не вторгаясь в частную жизнь людей, в частности деятелей искусства и спортсменов.

О строительстве дома главы "Роснефти" написала газета "Ведомости" 20 июля в статье "Сечин вьет гнездо в Барвихе". После выхода материала Игорь Сечин подал иск к издателю газеты и к автору статьи Ринату Сагдиеву, обвинив их во вмешательстве в его личную жизнь и разглашении личных данных его семьи. Топ-менеджер потребовал удалить статью с сайта газеты и уничтожить тираж со статьей. В сентябре Останкинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Сечина. В ноябре Мосгорсуд признал это решение законным, и "Ведомости" выполнили требования.

Президент на пресс-конференции также пообещал разобраться с делом находящегося в СИЗО журналиста РБК Александра Соколова.

Об иностранном следе в трагедии в Иркутске с десятками умерших от "Боярышника"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дать слово журналисту с вопросом о массовом отравлении в Иркутске, где от употребления парфюмерного средства "Боярышник" погибли десятки людей. Корреспондента также интересовала тема борьбы с алкоголизмом в России.

"То, что происходит в Иркутске, - ужасная трагедия. Просто нет слов. Ужасное безобразие, что органы, которые должны были за этим следить, не предотвратили это", - сказал президент.

Владимир Путин также сообщил о наличии иностранного следа в происхождении "Боярышника", ставшего причиной гибели людей. "Ряд граждан иностранного государства организовали работу по созданию препаратов для очистки ванн и использовали спирт, который является ядом. Там один из деятелей этой группы решил отдельно заработать. Не буду использовать моветон... И не понимая, что он делает, где-то раздобыл технический спирт. Надеюсь, что мои поручения по этому вопросу помогут исправить ситуацию", - сказал президент, не уточнив, о каком "иностранном государстве" идет речь.

Массовое отравление спиртосодержащим концентратом для принятия ванн "Боярышник" произошло в Иркутске в минувшие выходные. К настоящему моменту от суррогата погибли 74 человека. По делу задержаны 13 человек. Суд Иркутска отправил под арест четырех подозреваемых, еще одного отпустил на свободу. Гражданство или национальность задержанных не уточнялись.

И по традиции - о квасе

Возможность задать вопрос получил и Владимир Маматов из кировской газеты "Репортер", ставший известным два года назад как поборник вятского кваса.

"Водке нет, квасу - да", - с улыбкой сказал Путин, передавая слово журналисту. Маматов поблагодарил Путина за то, что квас теперь экспортируют в Китай, и задал вопрос о том, может ли бренд быть представлен на ВДНХ.

Владимир Путин ответил, что мэр Москвы Сергей Собянин, который "точно смотрит конференцию", займется этим вопросом. Он также рассказал о развитии выставки и пообещал приехать в Киров.

На пресс-конференцию было аккредитовано рекордное число журналистов

Для освещения пресс-конференции Путина было аккредитовано рекордное количество журналистов - 1437. Их список растет с каждым годом. Так, на первую пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1392.

Как во все предыдущие годы, пресс-конференция не имела временного регламента. Напомним, самой короткой по времени - один час 33 минуты - была первая встреча с журналистами в 2001 году. Самой длительной стала пресс-конференция 2008 года, когда президент отвечал на вопросы четыре часа 40 минут. Именно тогда он сказал знаменитую фразу - о том, что работал на посту президента "как раб на галерах". В прошлом декабре пресс-конференция заняла три часа восемь минут.

Общение президента с журналистами транслировали в прямом эфире телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал. Трансляцию также вели радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".