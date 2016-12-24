В субботу, 24 декабря, в Приморье ожидается хорошая погода

В Находке небольшая облачность без осадков

Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха -1...-13 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -7...-9 °C.

В Уссурийске небольшая облачность,без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -7...-9 °C.

В Находке небольшая облачность без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -1...-3 °C.

Историческая справка:

24 декабря погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917−2014 гг.) была холодной. Минимальная температура воздуха в 1984 году составила −24,4 °С. Максимальная температура воздуха +5,0 °С отмечалась в 1963 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 18, метель — в 11, позёмок — в 5 случаях. Наибольшее количество осадков за сутки (9 мм) выпало в 1961 году. Штормовой ветер (28 м/с) регистрировался в 1973 году.