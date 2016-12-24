Гороскоп на 24 декабря

День пройдет ровно и стабильно

Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

Общая атмосфера этого дня будет относительно ровной и стабильной. 24 декабря 2016 года следует воздержаться от резких замечаний и язвительных фраз, ведь они могут заметно омрачить приподнятое предновогоднее настроение, сообщает Астро-Гороскоп.

Овен



Овны сегодня откажутся от проявлений оригинальности. Человек, с которым вы хотите создать пару для встречи Нового года, узнает об этом в обычном письме, при составлении которого вы не потрудитесь воспользоваться романтическими и возвышенными фразами.

Телец



Тельцы в этот день будут слишком доверчиво относиться к своей интуиции. "Шестое чувство" - это далеко не лучший советник в служебных делах, а потому на работе прислушивайтесь только к логике и к своему профессионализму.

Близнецы

Близнецам сегодня понадобится кто-то из давних друзей, сумевших завоевать прочное общественное положение. Вопрос, который вы не сможете решить без участия "сильных мира сего", заставит вас забыть про гордость и набрать номер своего потенциального покровителя.

Рак



Ракам сегодня захочется сделать всё, чтобы жизнь друзей стала значительно спокойней. Вы даже решите отказаться от намеченного списка новогодних покупок, чтобы близкий вам человек получил нужную сумму финансов для устранения своей сложной проблемы.

Лев



Львы в этот день будут очень рассеяны и нерасторопны. Пока ваши коллеги устраняют предновогодний аврал, вы будете задумчиво сидеть в Интернете. Не удивляйтесь, если вам сегодня придётся услышать много едкой критики от сослуживцев.

Дева



Для Дев сегодняшний день пройдёт в очень напряжённой атмосфере. Многочисленные служебные вопросы заставят вас напрочь забыть обо всём, даже об отдыхе. Высока вероятность, что вы сможете закончить дела только к полуночи.

Весы



Весы сегодня испытают большое разочарование от долгожданной романтической встречи. Когда вы наконец в реальности увидите объект своей виртуальной любви, вам с трудом удастся сдержать возглас "о Боже!".

Скорпион



Скорпионам 24 декабря принесёт несколько затруднений на личном фронте. При обсуждении новогодних торжеств со своей второй половинкой вы выясните печальный факт - ваши мнения по этому вопросу заметно расходятся. Чтобы найти выход из тупика, вашей паре придётся изрядно потрудиться.

Стрелец



У Стрельцов сегодняшний день пройдёт без каких-либо стрессов и волнений. Стабильно ровная обстановка в делах, а также мирная ситуация на личном фронте позволит вам немного расслабиться и воскликнуть "неужели так правда бывает?".

Козерог



Козерогам сегодня предстоит искать пути для победы над конкурентами. В этой войне одержит верх только тот, кто обладает и силой характера, и волей к победе. Не забывайте, что если вы хотя бы на миг усомнитесь в себе, этим тотчас воспользуется противник.

Водолей



Водолеям 24 декабря 2016 следует заняться глубоким самоанализом. Всё, что происходит в вашей душе, все затруднения и вопросы вы сможете устранить, если доберётесь до истины и поймёте, что вас гнетёт и тревожит.

Рыбы



Перед Рыбами сегодня появится сразу несколько путей, чтобы заметно продвинуться по службе. Постарайтесь не упустить столь выгодный шанс! Ваша удача зависит только от того, насколько вы решительны и трудоспособны.