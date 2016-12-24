Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» задержан силовиками 22:37, 24 декабря Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» задержан силовиками
Нефтяной рай вернется через два года 20:00, 24 декабря Нефтяной рай вернется через два года
Чиновники из окружения губернатора Миклушевского задержаны во Владивостоке 18:38, 24 декабря Чиновники из окружения губернатора Миклушевского задержаны во Владивостоке
Новостная лента
Декабрь, 24 суббота
00:48
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
00:48
Европейский суд обязал Россию выплатить строителю Приморского океанариума компенсацию Эксклюзив
22:37
Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» задержан силовиками
20:00
Нефтяной рай вернется через два года
18:32
Госавтоинспекция Владивостока провела профилактическую встречу со школьниками
17:05
Васильева: вы же не хотите, чтобы ваш ребенок вырос и не смог назвать два стихотворения?
15:30
Дальнобойщики готовятся к новым протестам
14:43
В Приморье задержана домушница
14:25
Дед Мороз пришел в детскую больницу во Владивостоке Видео
14:09
Осторожно, чай! Почему врачи запрещают пить чай в пакетиках
13:40
Подозреваемый в берлинском теракте застрелен в Милане
13:07
Замерзающие под Ямалом дальнобойщики рассказали о попытке МЧС нажиться на них
12:23
Путин ответил на 62 вопроса журналистов и от многих из них уклонился Видео
12:07
Предновогодняя неделя в Приморье будет морозной
10:48
В субботу, 24 декабря, в Приморье ожидается хорошая погода
10:04
Гороскоп на 24 декабря
09:01
Фотовыставка «Путь и вера» открылась в «Артэтаже» во Владивостоке Фото
08:12
Зрелищные поединки сильнейших кудоистов Дальнего Востока пройдут во Владивостоке
07:21
Новогоднюю сказку показали в сквере Суханова Фото
06:04
«Чудеса Нового года» ждут юных горожан в муниципальных библиотеках Владивостока Адреса
05:13
Молодежный ресурсный центр Владивостока подарил донорам города праздничное настроение Фото
04:37
Неизвестные жестоко избили гражданина Японии в Москве
03:58
Константин Лобода поздравил курсантов и преподавателей Дальневосточной академии МЧС с предстоящим профессиональным праздником Фото
02:34
Безналичная оплата проезда «Мой Дельфин» перестанет функционировать в общественном транспорте Владивостока Фото
01:01
Во Владивостоке состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
00:01
Российские акушерки смогут принимать роды без врачей
Декабрь, 23 пятница
23:42
Стало известно, чем полезен секс в автомобиле
22:01
Сон на боку оказался самым ценным отдыхом для мозга
21:27
Эксперт: Слова Путина не говорят о грозящей нам катастрофе Фото
21:13
Работа с обращениями граждан – один из главных приоритетов деятельности администрации Владивостока
20:22
Во Владивостоке состоится костюмированное шествие «Слет Дедов Морозов»
19:39
Ученые узнали, какая работа самая нервная в мире
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Гороскоп на 24 декабря

День пройдет ровно и стабильно
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

Общая атмосфера этого дня будет относительно ровной и стабильной. 24 декабря 2016 года следует воздержаться от резких замечаний и язвительных фраз, ведь они могут заметно омрачить приподнятое предновогоднее настроение, сообщает Астро-Гороскоп. 

Овен

Овны сегодня откажутся от проявлений оригинальности. Человек, с которым вы хотите создать пару для встречи Нового года, узнает об этом в обычном письме, при составлении которого вы не потрудитесь воспользоваться романтическими и возвышенными фразами.

Телец

Тельцы в этот день будут слишком доверчиво относиться к своей интуиции. "Шестое чувство" - это далеко не лучший советник в служебных делах, а потому на работе прислушивайтесь только к логике и к своему профессионализму.

Близнецы

Близнецам сегодня понадобится кто-то из давних друзей, сумевших завоевать прочное общественное положение. Вопрос, который вы не сможете решить без участия "сильных мира сего", заставит вас забыть про гордость и набрать номер своего потенциального покровителя.

Рак

Ракам сегодня захочется сделать всё, чтобы жизнь друзей стала значительно спокойней. Вы даже решите отказаться от намеченного списка новогодних покупок, чтобы близкий вам человек получил нужную сумму финансов для устранения своей сложной проблемы.

Лев

Львы в этот день будут очень рассеяны и нерасторопны. Пока ваши коллеги устраняют предновогодний аврал, вы будете задумчиво сидеть в Интернете. Не удивляйтесь, если вам сегодня придётся услышать много едкой критики от сослуживцев.

Дева

Для Дев сегодняшний день пройдёт в очень напряжённой атмосфере. Многочисленные служебные вопросы заставят вас напрочь забыть обо всём, даже об отдыхе. Высока вероятность, что вы сможете закончить дела только к полуночи.

Весы

Весы сегодня испытают большое разочарование от долгожданной романтической встречи. Когда вы наконец в реальности увидите объект своей виртуальной любви, вам с трудом удастся сдержать возглас "о Боже!".

Скорпион

Скорпионам 24 декабря принесёт несколько затруднений на личном фронте. При обсуждении новогодних торжеств со своей второй половинкой вы выясните печальный факт - ваши мнения по этому вопросу заметно расходятся. Чтобы найти выход из тупика, вашей паре придётся изрядно потрудиться.

Стрелец

У Стрельцов сегодняшний день пройдёт без каких-либо стрессов и волнений. Стабильно ровная обстановка в делах, а также мирная ситуация на личном фронте позволит вам немного расслабиться и воскликнуть "неужели так правда бывает?".

Козерог

Козерогам сегодня предстоит искать пути для победы над конкурентами. В этой войне одержит верх только тот, кто обладает и силой характера, и волей к победе. Не забывайте, что если вы хотя бы на миг усомнитесь в себе, этим тотчас воспользуется противник.

Водолей

Водолеям 24 декабря 2016 следует заняться глубоким самоанализом. Всё, что происходит в вашей душе, все затруднения и вопросы вы сможете устранить, если доберётесь до истины и поймёте, что вас гнетёт и тревожит.

Рыбы

Перед Рыбами сегодня появится сразу несколько путей, чтобы заметно продвинуться по службе. Постарайтесь не упустить столь выгодный шанс! Ваша удача зависит только от того, насколько вы решительны и трудоспособны.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Зрелищные поединки сильнейших кудоистов Дальнего Востока пройдут во Владивостоке
08:12, 24 декабря 2016 Зрелищные поединки сильнейших кудоистов Дальнего Востока пройдут во Владивостоке

Программа соревнований

«Чудеса Нового года» ждут юных горожан в муниципальных библиотеках Владивостока
06:04, 24 декабря 2016 «Чудеса Нового года» ждут юных горожан в муниципальных библиотеках Владивостока

Афиша новогодних мероприятий

Молодежный ресурсный центр Владивостока подарил донорам города праздничное настроение
05:13, 24 декабря 2016 Молодежный ресурсный центр Владивостока подарил донорам города праздничное настроение

Также доноры получили компенсацию в размере 663 рублей

Константин Лобода поздравил курсантов и преподавателей Дальневосточной академии МЧС с предстоящим профессиональным праздником
03:58, 24 декабря 2016 Константин Лобода поздравил курсантов и преподавателей Дальневосточной академии МЧС с предстоящим профессиональным праздником

Спасатели каждый день и в любую минуту находятся на посту и помогают людям

Безналичная оплата проезда «Мой Дельфин» перестанет функционировать в общественном транспорте Владивостока
02:34, 24 декабря 2016 Безналичная оплата проезда «Мой Дельфин» перестанет функционировать в общественном транспорте Владивостока

С 1 февраля 2017 года

Во Владивостоке состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
01:01, 24 декабря 2016 Во Владивостоке состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Разработан план работы на 2017 год

Российские акушерки смогут принимать роды без врачей
00:01, 24 декабря 2016 Российские акушерки смогут принимать роды без врачей

За рубежом уже давно существует подобная практика