Фотовыставка «Путь и вера» открылась в «Артэтаже» во Владивостоке

Вход свободный

Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

В муниципальном выставочном зале «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоялось открытие персональной выставки "Путь и вера" приморского художника Андрея Камалова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. С открытием вернисажа присутствующих поздравила заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева.

«Для нас очень важно, что муниципальный центр современного искусства «Артэтаж» живёт и важен тем, кто интересуется искусством, тем, кто помнит художников, которые жили и творили в нашем городе, и тем, кто сохраняет эту память, - отметила Елена Щёголева. - Уверена, что выставка «Путь и вера» будет интересна горожанам и востребована».

На экспозиции представлены живопись и графика на философские темы. Это работы из фонда «Артэтажа», а также принадлежащие семье художника. С приветственным словом к собравшимся обратились вдова Андрея Камалова Ольга Дилакторская и сын художника Геннадий Камалов.

«Отец никогда не говорил однозначно о своих работах. Каждая его работа призывает к размышлениям, - рассказал Геннадий Камалов. - Каждый человек найдёт для себя что-то интересное, над чем-то задумается или посмеётся».

Напомним, муниципальный центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня – в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. Центр современного искусства создан по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. В прошлом году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договоренности с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Именно эта коллекция стала основой нового муниципального учреждения.

Администрация Владивостока приглашает на выставку «Путь и вера» всех желающих. Режим работы: вторник-пятница с 10 до 19 часов, с 11 до 18 часов – в субботу. Вход свободный.