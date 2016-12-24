Неизвестные жестоко избили гражданина Японии в Москве

Личность потерпевшего устанавливается

Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

В четверг, 22 декабря, вечером в Москве недалеко от торгового центра был жестоко избит гражданин Японии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По предварительным данным, к мужчине подошли трое неизвестных в черных куртках и масках и набросились на него. Впоследствии потерпевший был доставлен в одну из московских больниц.

Состояние пострадавшего оценивается как весьма тяжелое, однако какие именно травмы он получил, пока не сообщается.



В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность потерпевшего, а также выясняют все обстоятельства случившегося.