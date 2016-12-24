Зрелищные поединки сильнейших кудоистов Дальнего Востока пройдут во Владивостоке

Во Владивостоке состоится чемпионат Дальневосточного федерального округа по восточному боевому единоборству кудо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Сильнейшие кудоисты встретятся на татами спорткомплекса «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Среди участников соревнований за главные награды будут сражаться титулованные спортсмены Дальнего Востока, России и международных турниров.
В поединках примут участие кудоисты следующих возрастных категорий: юноши и девушки (12-14 лет), юниоры и юниорки (15-17 лет), мужчины (18 лет и старше) и женщины (абсолютная категория).
Программа соревнований, 24 декабря:
08:00 - Регистрация участников;
10:00 - Начало предварительных поединков;
14:00 - Торжественное открытие соревнований;
14:30 - Полуфинальные и финальные поединки;
18:00 - Награждение победителей и призеров.
Всех любителей восточных боевых единоборств приглашают увидеть яркие и динамичные бои и поддержать спортсменов. Информацию о турнире можно уточнить в федерации кудо ДВФО, либо по телефону 272-00-00.
Для работы на мероприятии СМИ - необходимы аккредитационные бейджи, которые можно получить на мероприятии 24 декабря в течение дня у пресс-секретаря федерации кудо ДВФО Елены Ритус, тел. +7914-70-40-968.