Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» задержан силовиками 22:37, 24 декабря Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» задержан силовиками
Нефтяной рай вернется через два года 20:00, 24 декабря Нефтяной рай вернется через два года
Чиновники из окружения губернатора Миклушевского задержаны во Владивостоке 18:38, 24 декабря Чиновники из окружения губернатора Миклушевского задержаны во Владивостоке
Новостная лента
Декабрь, 24 суббота
00:46
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
00:46
Европейский суд обязал Россию выплатить строителю Приморского океанариума компенсацию Эксклюзив
22:37
Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» задержан силовиками
20:00
Нефтяной рай вернется через два года
18:32
Госавтоинспекция Владивостока провела профилактическую встречу со школьниками
17:05
Васильева: вы же не хотите, чтобы ваш ребенок вырос и не смог назвать два стихотворения?
15:30
Дальнобойщики готовятся к новым протестам
14:43
В Приморье задержана домушница
14:25
Дед Мороз пришел в детскую больницу во Владивостоке Видео
14:09
Осторожно, чай! Почему врачи запрещают пить чай в пакетиках
13:40
Подозреваемый в берлинском теракте застрелен в Милане
13:07
Замерзающие под Ямалом дальнобойщики рассказали о попытке МЧС нажиться на них
12:23
Путин ответил на 62 вопроса журналистов и от многих из них уклонился Видео
12:07
Предновогодняя неделя в Приморье будет морозной
10:48
В субботу, 24 декабря, в Приморье ожидается хорошая погода
10:04
Гороскоп на 24 декабря
09:01
Фотовыставка «Путь и вера» открылась в «Артэтаже» во Владивостоке Фото
08:12
Зрелищные поединки сильнейших кудоистов Дальнего Востока пройдут во Владивостоке
07:21
Новогоднюю сказку показали в сквере Суханова Фото
06:04
«Чудеса Нового года» ждут юных горожан в муниципальных библиотеках Владивостока Адреса
05:13
Молодежный ресурсный центр Владивостока подарил донорам города праздничное настроение Фото
04:37
Неизвестные жестоко избили гражданина Японии в Москве
03:58
Константин Лобода поздравил курсантов и преподавателей Дальневосточной академии МЧС с предстоящим профессиональным праздником Фото
02:34
Безналичная оплата проезда «Мой Дельфин» перестанет функционировать в общественном транспорте Владивостока Фото
01:01
Во Владивостоке состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
00:01
Российские акушерки смогут принимать роды без врачей
Декабрь, 23 пятница
23:42
Стало известно, чем полезен секс в автомобиле
22:01
Сон на боку оказался самым ценным отдыхом для мозга
21:27
Эксперт: Слова Путина не говорят о грозящей нам катастрофе Фото
21:13
Работа с обращениями граждан – один из главных приоритетов деятельности администрации Владивостока
20:22
Во Владивостоке состоится костюмированное шествие «Слет Дедов Морозов»
19:39
Ученые узнали, какая работа самая нервная в мире
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Фоторепортажи

Новогоднюю сказку показали в сквере Суханова

Театрализованное представление «Путешествие в новогоднюю сказку» пройдёт во всех районах Владивостока
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

Театрализованное представление «Путешествие в новогоднюю сказку» прошло сегодня, 23 декабря, в сквере Суханова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Скоморохи вместе с персонажами русских народных сказок развлекали взрослых и детей новогодними играми и шуточными состязаниями. Зрители в свою очередь помогли героям сказки спасти Новый год и вернуть волшебный снег, который похитили злые Баба-Яга и Змей-подколодный. Завершился праздник хороводом вокруг ёлки.

Театрализованное представление «Путешествие в новогоднюю сказку» пройдёт во всех районах Владивостока. Так завтра, 24 декабря, в 11:30 - представление покажут жителям Первомайского района на открытой площадке возле кинотеатра «Галактика» (ул. Добровольского, 5).

Также сегодня, 24 декабря, в 14 часов организаторы приглашают на праздник взрослых и детей Фрунзенского района, представление пройдёт на открытой площадке в районе дома №5 на ул. Морозова.

В воскресенье, 25 декабря, сказку представят жителям ещё двух районов краевого центра. В 12 часов представление пройдёт в посёлке Трудовое (Лермонтова, 81). В 14:30 в новогоднюю сказку покажут жителям Первореченского района в микрорайоне Снеговая Падь (ул. А.Щетининой, 9).  

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий снегопада
18:33, 23 декабря 2016 Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий снегопада

Администрация Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой быть внимательными за рулём

Во Владивостоке борются с последствиями снегопада
11:04, 23 декабря 2016 Во Владивостоке борются с последствиями снегопада

Уборка снега проходит во всех районах города

Дед Мороз и Снегурочка навестили ребят, которые оказались в больницах
10:38, 23 декабря 2016 Дед Мороз и Снегурочка навестили ребят, которые оказались в больницах

Администрация Владивостока и предприниматели организовали для детей праздник

«Рождественский караван Coca-Cola» путешествует во Владивостоке
13:39, 22 декабря 2016 «Рождественский караван Coca-Cola» путешествует во Владивостоке

Крупная компания 16 лет приезжает к тем, кто больше всего нуждается в новогоднем чуде

Во Владивостоке прошла городская ёлка
11:22, 22 декабря 2016 Во Владивостоке прошла городская ёлка

Ребята играли, танцевали и смотрели спектакль

Во Владивостоке появилось популярное место для фотосессий
10:07, 22 декабря 2016 Во Владивостоке появилось популярное место для фотосессий

Зимний городок притягивает гостей и жителей Приморья

О рождественских и новогодних традициях расскажет выставка «Волшебное время»
11:04, 21 декабря 2016 О рождественских и новогодних традициях расскажет выставка «Волшебное время»

На выставке можно полюбоваться на маскарадный костюм Александры Шевелевой