Новогоднюю сказку показали в сквере Суханова

Театрализованное представление «Путешествие в новогоднюю сказку» пройдёт во всех районах Владивостока

Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

Театрализованное представление «Путешествие в новогоднюю сказку» прошло сегодня, 23 декабря, в сквере Суханова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Скоморохи вместе с персонажами русских народных сказок развлекали взрослых и детей новогодними играми и шуточными состязаниями. Зрители в свою очередь помогли героям сказки спасти Новый год и вернуть волшебный снег, который похитили злые Баба-Яга и Змей-подколодный. Завершился праздник хороводом вокруг ёлки.

Театрализованное представление «Путешествие в новогоднюю сказку» пройдёт во всех районах Владивостока. Так завтра, 24 декабря, в 11:30 - представление покажут жителям Первомайского района на открытой площадке возле кинотеатра «Галактика» (ул. Добровольского, 5).

Также сегодня, 24 декабря, в 14 часов организаторы приглашают на праздник взрослых и детей Фрунзенского района, представление пройдёт на открытой площадке в районе дома №5 на ул. Морозова.

В воскресенье, 25 декабря, сказку представят жителям ещё двух районов краевого центра. В 12 часов представление пройдёт в посёлке Трудовое (Лермонтова, 81). В 14:30 в новогоднюю сказку покажут жителям Первореченского района в микрорайоне Снеговая Падь (ул. А.Щетининой, 9).