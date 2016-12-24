Российские акушерки смогут принимать роды без врачей

За рубежом уже давно существует подобная практика

Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

В ближайшее время у акушерок России появится собственный профстандарт, благодаря которому они смогут получить высшее образование и самостоятельно вести неосложненные случаи беременности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Отметим, что профессиональный стандарт акушерки разработан в Ассоциации медицинских сестер России. В данный момент документ находится на рассмотрении у властей.

По словам главы Ассоциации Валентины Саркисовой, данный профстандарт позволит разгрузить врача, а также повысить уровень медпомощи. Более того, он позволит расти акушеркам в профессиональном плане.

За рубежом уже давно существует подобная практика. Например, в Великобритании, Швеции, Дании и некоторых других странах, где отмечается низкий уровень перинатальной смертности, основную роль в родах играет именно акушерка с высшим образованием. Причем акушерки там ведут 70% родов.

Между тем, некоторые врачи уверены, что данная практика в России не приживется, поскольку для ведения беременности и родов достаточно врачей. Они убеждены, что в российской медицине просто не нужны такие акушерки. Кроме того, в настоящее время только 10% родов нормальные, все остальные протекают с осложнениями, поэтому роженицам, как правило, необходима именно помощь квалифицированного врача.а.