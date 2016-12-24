Также доноры получили компенсацию в размере 663 рублей

Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

Праздничное настроение подарили донорам приморской столицы волонтеры МКУ «Молодежный ресурсный центр» администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В краевую станцию переливания крови в рамках ежегодной федеральной акции «С новым годом, Службы крови!» молодые люди приехали со сладкими подарками в образах Деда Мороза и Снегурочки.

Молодежный ресурсный центр Владивостока подарил донорам города праздничное настроение 1.JPG

Неожиданное появление Деда Мороза и его внучки на станции вызвал интерес и добрую улыбку у доноров и медперсонала. Волонтеры МРЦ Алина Швед и Кирилл Лапшин угощали всех желающих сладким чаем с печеньем, подбадривали, а после медицинской процедуры вручали вкусные подарки.

«Несмотря на то, что погода нас не радует, мы с женой все-таки пришли и сдали кровь! Лично я донор с четырехлетним стажем. Мне нравится ощущения после сдачи крови – чувствую себя прекрасно! Также рад, что моя кровь пригодится кому-то, возможно, она спасет жизнь человеку», – отметил студент ТГМУ Михаил Михайлюк.

«Вчера мне прислали смс, что можно снова сдавать кровь – впервые это сделала в октябре. Пришла, а здесь так красиво! Приятно было увидеть Снегурочку и Деда Мороза, которые мне дали сладкий подарок. Окунулась в детство! Всех поздравляю с наступающим новым 2017 годом!» – поделилась жительница Владивостока Ольга Червонцева.

В конце акции «С новым годом, Службы крови!» Снегурочка так же, как и многие горожане, пришедшие на станцию переливания крови, сдала кровь. По словам Алины Швед, ей было не страшно. «Делаю это уже в восьмой раз. И мне нравится!» – отметила девушка. А Дед Мороз Кирилл Лапшин сегодня получил медотвод – он проходил благородную процедуру всего две недели назад.

Помимо хорошего настроения и сладкого подарка доноры получили компенсацию в размере 663 рублей, а также справку о том, что им предоставляется два дополнительных дня отдыха с сохранением за ними среднего заработка.

Отметим, главная цель акции «С Новым годом, Служба крови!» – развитие добровольного донорства крови.

«Донор, который на безвозмездной основе сдал более 40 раз кровь, становится «Почетным донором России». Документы направляются в Министерство здравоохранения РФ в Москву, затем нам приходят удостоверения и нагрудные знаки, которые мы вручаем в торжественной обстановке. Донорам положены различные меры социальной поддержки, например, ежегодно они получают 12 373 рублей (единовременно)», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Краевая станция переливания крови» Елена Гудзенко.

Напомним, донором может стать любой человек в возрасте от 18 лет, весом не менее 50 кг, не имеющий противопоказаний, имеющий постоянную или временную регистрацию во Владивостоке. При посещении станции переливания крови обязательно необходимо иметь паспорт. Приглашаются стать донором все желающие. Станция переливания крови (ул. Октябрьская, 6) работает до 29 декабря, в праздничные дни – 4 января.