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Общество

Константин Лобода поздравил курсантов и преподавателей Дальневосточной академии МЧС с предстоящим профессиональным праздником

Спасатели каждый день и в любую минуту находятся на посту и помогают людям
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

На базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России состоялась торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня спасателя МЧС России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Открыл церемонию поздравления начальник академии Алексей Аникеев. Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Лобода также поздравил курсантов и преподавателей академии с предстоящим профессиональным праздником.

Как отметил Константин Анатольевич, спасатели каждый день и в любую минуту находятся на посту и помогают людям. Спасатели рискуют своей жизнью во имя жизни других людей. Исполняющий обязанности главы города пожелал будущим спасателям как можно меньше чрезвычайных ситуаций и как можно больше светлых, радостных дней.

Благодарственными письмами администрации Владивостока и подарочными книгами о городе наградили сотрудников и курсантов Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России. Среди сотрудников наградили старшего инспектора Светлану Коваленину и заместителя начальника факультета пожарной безопасности Александра Шульгина.

По окончанию торжественной части исполняющий обязанности главы города выразил уверенность в том, что и в дальнейшем спасатели Владивостока будут достойно выполнять свой долг. Завершилось торжественное мероприятие концертной программой в исполнении самих курсантов Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России.

Для справки. День спасателя Российской Федерации (27 декабря) — профессиональный праздник всех спасателей. В России спасатели работают и служат в территориальных службах спасения, муниципальных службах спасения, частных спасательных службах, разных видах пожарной охраны, общественных спасательных организациях и МЧС.

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