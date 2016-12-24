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Общество

Во Владивостоке состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Разработан план работы на 2017 год
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

22 декабря в администрации Владивостока состоялось последнее в этом году заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В работе комиссии приняли участие представители администрации города и профсоюзов, руководители предприятий и организаций. Члены комиссии обсудили план работы на 2017 год, а также итоги работы межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе города за девять месяцев 2016 года.

Межведомственная комиссия (МВК) по налоговой и социальной политике создана в 2008 году. Основная ее задача - работа с предприятиями, направленная на снижение недоимки по налоговым платежам в бюджетную систему России, платежам во внебюджетные фонды, а также разъяснительная работа о необходимости легализации заработной платы, ее своевременной выплаты и повышения её уровня.

Комиссии по налоговой и социальной политике также созданы и работают при всех пяти административно-территориальных управлениях администрации Владивостока. В составе комиссий – специалисты администрации города Владивостока, налоговых органов, Пенсионного фонда, службы судебных приставов, Государственной инспекции труда, УМВД, фондов социального и обязательного медицинского страхования и другие.

За девять месяцев текущего года в городе прошло 184 заседаний таких комиссий. Рассмотрена работа 1 832 предприятий, 882 вопроса по задолженности заработной платы, низкому уровню оплаты труда, ее легализации. В результате деятельности комиссии уровень оплаты труда повысили 297 предприятий.

В результате работы комиссии сумма погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды составила 232,88 млн. рублей, в том числе в бюджет города – 109,3 тыс. рублей.

В рамках работы межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике в течение уходящего года велась работа с предприятиями, допустившими образование задолженности по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, Фонд социального страхования на постоянной основе предлагают для рассмотрения на заседаниях данной комиссии списки организаций, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума, а также имеющих задолженность во внебюджетные фонды. За 9 месяцев 2016 года на заседаниях МВК по данному вопросу заслушано 251 предприятие, сумма погашенной задолженности составила 65,97 млн. рублей.

В завершение заседания члены городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили план работы на 2017 год. В наступающем году планируется продолжить работу по развитию системы социального партнерства в сфере труда между работниками, работодателями и органами власти.

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