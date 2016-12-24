Дед Мороз пришел в детскую больницу во Владивостоке

Маленькие пациенты получили подарки

Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

Дед Мороза позвали, стишки рассказали, хоровод поводили, фонарики на елочке зажгли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Новый год пришел в детскую клиническую краевую больницу Владивостока. Для маленьких пациентов провели благотворительный утренник, потому что никакая болезнь не может препятствовать Новому году и праздничному настроению. А каждый ребенок в канун главного зимнего праздника обязан встретиться с волшебным старцем.