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Дед Мороз пришел в детскую больницу во Владивостоке

Маленькие пациенты получили подарки
Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

Дед Мороза позвали, стишки рассказали, хоровод поводили, фонарики на елочке зажгли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Новый год пришел в детскую клиническую краевую больницу Владивостока. Для маленьких пациентов провели благотворительный утренник, потому что никакая болезнь не может препятствовать Новому году и праздничному настроению. А каждый ребенок в канун главного зимнего праздника обязан встретиться с волшебным старцем.

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