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Общество

Серега Питерский найден мертвым в Приморье

Молодой человек не выдержал морозов
Фото: vk.com Фото: vk.com
Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

Во многих интернет-сообществах появилась информация о том, что Серега Питерский найден мертвым в Тернейском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал ДПС-USK.

- Серегу Питерского нашли мертвым в Тернейском районе, на пне сидел замерзший с открытыми глазами, - говорится в сообщении.

Однако официальная информация в группах известного путешественника отсутствует. Правда это или злая шутка – в настоящее время выясняют корреспонденты РИА VladNews.

Напомним, что знаменитостью в социальных сетях Сергей Щеулин стал благодаря множественным видео, которые поклонники парня выкладывают в сеть. А интерес молодой человек вызывает своей необычной целью - Серёга решил совершить длинное путешествие из Петербурга во Владивосток. И спустя 1 год и 7 месяцев молодой человек добрался до приморской столицы. В Приморье путешественник уже проживает почти полгода.

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