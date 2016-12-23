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Политика и экономика

Эксперт: Слова Путина не говорят о грозящей нам катастрофе

В Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
Фото: Кремль Фото: Кремль
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Первый вопрос журналистов коснулся экономики, что, по мнению политолога Владимира Новикова, является вполне логичным. Своим мнением он поделился с радио Sputnik, сообщает РИА VladNews.

Большая ежегодная пресс-конференция (ПКФ) президента России Владимира Путина проходит в Москве.

Мероприятие проводится в Центре международной торговли. Прямую трансляцию осуществляют телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Владимир Путин отошел от традиций, не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.

Первый вопрос, адресованный президенту, касался экономической ситуации в стране, тенденций и прогнозов.

В частности, президент отметил, что макроэкономические показатели страны улучшились. Он напомнил, что в 2015 году спад ВВП был 3,7%.

"В этом году тоже будет небольшое снижение, но уже не 3,7%, мы думали, что это будет где-то около единицы, потом скорректировали и сказали, что это будет где-то 0,7%, потом 0,6%"", – сказал Путин.

"За ноябрь мы наблюдаем небольшой рост ВВП в стране, и, скорее всего, по году будет минус 0,5-0,6%", – отметил глава государства.

Политолог Владимир Новиков считает вполне логичным то, что первый вопрос к российскому лидеру касался российской экономики.

"Экономика – это логичное начало. Потому что это волнует большинство нашего населения, причем очень конкретно. Все мы ходим в магазины, все мы видим цены и соотносим эти показатели с нашими зарплатами. Президент сказал то, что он сказал", – сказал Владимир Новиков.

Однако, по его мнению, реакция на слова президента может быть неоднозначной.

"Интересно будет то, как это будут интерпретировать многочисленные комментаторы, которые будут это делать в зависимости от своих идеологических убеждений. Либералы, наверное, скажут, что это слишком оптимистично. Но я скажу так: те показатели, которые озвучил президент, безусловно, внушают определенный оптимизм, так как они не говорят о грозящей нам катастрофе", – отметил Владимир Новиков.

Он также прокомментировал вопрос о сельском хозяйстве и сельскохозяйственной технике, который был задан журналистами Владимиру Путину. По мнению политолога, ключевым здесь является отрасль сельскохозяйственной техники.

"Эта отрасль пошла в рост. А это уже хорошо. Ведь, ко всему прочему, она вытягивает сельхозпроизводителя, потому что она удовлетворяет его нужды. Ну и как финальный аккорд – рост сельскохозяйственного машиностроения приводит и к росту ВВП страны", – считает политолог.

Традиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент РФ принял участие в траурных мероприятиях.

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