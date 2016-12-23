Ученые узнали, какая работа самая нервная в мире

Специалисты провели исследование

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, какая работа является самой нервной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие 22 тысяч добровольцев, которых разделили на три группы. В первую группу вошли руководители и владельцы компаний, во второй - менеджмент среднего звена, в третью - рядовые сотрудники. Результат показал, что почти у 18% менеджеров среднего звена наблюдаются признаки депрессии. При этом у рядовых сотрудников депрессия регистрировалась реже - в 12% случаев.

А у руководителей высшего звена и владельцев бизнеса депрессия наблюдалась реже всего - только у 11% участников эксперимента.



По мнению экспертов, такие результаты связаны с тем, менеджеры среднего звена наиболее сильно загружены работой и чувствуют наибольшую ответственность за рабочий процесс, у них чаще всего происходят конфликты с подчиненными и руководством.