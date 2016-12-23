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Житель Владивосток, угрожая пистолетом, ограбил местного жителя

Подозреваемый заключен под стражу
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился местный житель, который сообщил, что его квартиру путем свободного доступа вошел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил личные вещи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые опросили потерпевшего и осмотрели место происшествия.

Ориентировка на подозреваемого была передана всем постам полиции.

В результате розыска полицейские задержали 27-летнего ранее судимого подозреваемого, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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