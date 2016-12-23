Аналитики: повышение доллара не ожидается

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Курс валют на 23 декабря
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.86 рубля, а евро- 63.56 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальном сайт Регулятора. Учитывая, что 26 декабря выходной день на зарубежных биржах из-за Рождества, доллар при стабильных ценах на нефть может проверить на прочность уровень 60 руб. Однако аналитики предполагают, что эта стоимость останется и до конца года.

Во Владивостоке выгодно приобрести американскую валюту в Банке ФИНАМ за 61.10 рубля, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 60.50 рубля за один доллар.

Европейскую валюту выгодно приобрести в Банке Уссури за 63.90 рубля, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 63.40 рубля за один евро.

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