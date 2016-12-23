Возбуждено сразу 2 уголовного дела

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Задержанный в городе Уссурийск Приморского края сотрудник ГИБДД пойман на взятке в 65 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews. Информацию о его задержании подтвердили УМВД и СУ СК региона. Мужчина был задержан сотрудниками региональных УСБ УМВД России и УФСБ России. Теперь он ожидает окончания служебной проверки, по завершении которой будет уволен из правоохранительных органов за пятно на репутации полиции. Его начальство также понесет дисциплинарное наказание.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ. Старший инспектор отделения №2 межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД подозревается в получении денег за выдачу водительских прав категории "С, Е" не желающему сдавать экзамен гражданину. Передача денег проходила через посредника (он обвиняется по части 2 статьи 291.1 УК РФ).

Полицейскому грозит от 3 до 8 лет колонии с возможным штрафом, а посреднику при даче взятки - от 3 до 7 лет, также с возможным штрафом.