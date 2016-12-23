Самые актуальные события на VladNews за 23 декабря

Ежедневный дайджест

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

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Житель Владивостока совершил страшное преступление над женщиной

Злоумышленник убежал со скоростью света

ОМОН устроил "маски-шоу" в ГИБДД Уссурийска

Подробности инцидента уточняются

Во Владивостоке борются с последствиями снегопада

Уборка снега проходит во всех районах города

Во Владивостоке таксист протаранил карету "скорой помощи"

Пострадали медики, находившиеся в припаркованной машине

11 рейсов междугородних автобусов из Владивостока отменено

Перевозка осуществляется электропоездами

Пожарные вытягивали фуры во время циклона в Приморье

Также были спасены рыбаки, застрявшие в Петровке

35 тысяч приморцев нашли работу в уходящем году

Всего в службы занятости обратились почти 60 тысяч людей