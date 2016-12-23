Самые актуальные события на VladNews за 23 декабря

Обзор самых интересных новостей и событий во Владивостоке, Приморье и России. Актуально, доступно, на РИА VladNews.
Житель Владивостока совершил страшное преступление над женщиной
Злоумышленник убежал со скоростью света
ОМОН устроил "маски-шоу" в ГИБДД Уссурийска
Подробности инцидента уточняются
Во Владивостоке борются с последствиями снегопада
Уборка снега проходит во всех районах города
Во Владивостоке таксист протаранил карету "скорой помощи"
Пострадали медики, находившиеся в припаркованной машине
11 рейсов междугородних автобусов из Владивостока отменено
Перевозка осуществляется электропоездами
Пожарные вытягивали фуры во время циклона в Приморье
Также были спасены рыбаки, застрявшие в Петровке
35 тысяч приморцев нашли работу в уходящем году
Всего в службы занятости обратились почти 60 тысяч людей