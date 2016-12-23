Сон на боку оказался самым ценным отдыхом для мозга

Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» задержан силовиками 22:37, 24 декабря Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» задержан силовиками
Нефтяной рай вернется через два года 20:00, 24 декабря Нефтяной рай вернется через два года
Чиновники из окружения губернатора Миклушевского задержаны во Владивостоке 18:38, 24 декабря Чиновники из окружения губернатора Миклушевского задержаны во Владивостоке
Новостная лента
Декабрь, 24 суббота
00:45
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
00:45
Европейский суд обязал Россию выплатить строителю Приморского океанариума компенсацию Эксклюзив
22:37
Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» задержан силовиками
20:00
Нефтяной рай вернется через два года
18:32
Госавтоинспекция Владивостока провела профилактическую встречу со школьниками
17:05
Васильева: вы же не хотите, чтобы ваш ребенок вырос и не смог назвать два стихотворения?
15:30
Дальнобойщики готовятся к новым протестам
14:43
В Приморье задержана домушница
14:25
Дед Мороз пришел в детскую больницу во Владивостоке Видео
14:09
Осторожно, чай! Почему врачи запрещают пить чай в пакетиках
13:40
Подозреваемый в берлинском теракте застрелен в Милане
13:07
Замерзающие под Ямалом дальнобойщики рассказали о попытке МЧС нажиться на них
12:23
Путин ответил на 62 вопроса журналистов и от многих из них уклонился Видео
12:07
Предновогодняя неделя в Приморье будет морозной
10:48
В субботу, 24 декабря, в Приморье ожидается хорошая погода
10:04
Гороскоп на 24 декабря
09:01
Фотовыставка «Путь и вера» открылась в «Артэтаже» во Владивостоке Фото
08:12
Зрелищные поединки сильнейших кудоистов Дальнего Востока пройдут во Владивостоке
07:21
Новогоднюю сказку показали в сквере Суханова Фото
06:04
«Чудеса Нового года» ждут юных горожан в муниципальных библиотеках Владивостока Адреса
05:13
Молодежный ресурсный центр Владивостока подарил донорам города праздничное настроение Фото
04:37
Неизвестные жестоко избили гражданина Японии в Москве
03:58
Константин Лобода поздравил курсантов и преподавателей Дальневосточной академии МЧС с предстоящим профессиональным праздником Фото
02:34
Безналичная оплата проезда «Мой Дельфин» перестанет функционировать в общественном транспорте Владивостока Фото
01:01
Во Владивостоке состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
00:01
Российские акушерки смогут принимать роды без врачей
Декабрь, 23 пятница
23:42
Стало известно, чем полезен секс в автомобиле
22:01
Сон на боку оказался самым ценным отдыхом для мозга
21:27
Эксперт: Слова Путина не говорят о грозящей нам катастрофе Фото
21:13
Работа с обращениями граждан – один из главных приоритетов деятельности администрации Владивостока
20:22
Во Владивостоке состоится костюмированное шествие «Слет Дедов Морозов»
19:39
Ученые узнали, какая работа самая нервная в мире
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Красота и Здоровье

Сон на боку оказался самым ценным отдыхом для мозга

Очищение и профилактика слабоумия
Фото: marfinphoto.us Фото: marfinphoto.us
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Американские ученые рассказали, что сон на боку - лучший вариант отдыха для людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Специалисты клинического центра, наблюдая за своими пациентами продолжительное время, выявили интересную закономерность. У людей, которые предпочитают спать на боку, мозг эффективнее очищается от вредных веществ. Медики предположили, что такая поза позволяет привести в норму центральный отдел нервной системы человека.

Кроме того, результаты экспериментов показали, что сон на боку предотвращает развитие болезни Паркинсона и Альцгеймера у представителей обоих полов. Важно, такое положение головы во время сна снижает риск развития когнитивных расстройств в несколько раз. Это может стать отличной профилактикой возрастных заболеваний, которая не требует никаких затрат, лишь изменить привычку засыпать, лежа на спине или животе.

Объясняя такую закономерность с научной точки зрения, медики отметили, что наклон головы при сне на боку позволяет освободить все тело от вредоносных компонентов, которые остается в нем в виде химических соединений. По результатам МРТ, которая проводилась на лабораторных мышах, было выявлено, что именно в этой позе мозгу проще всего выводить вредные вещества по лимфатическим путям.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ученые узнали, какая работа самая нервная в мире
19:39, 23 декабря 2016 Ученые узнали, какая работа самая нервная в мире

Специалисты провели исследование

Мозг мужчин стареет быстрее, чем женский, - ученые
17:46, 23 декабря 2016 Мозг мужчин стареет быстрее, чем женский, - ученые

Результаты нового исследования

Человеческий мозг развивается до 30 лет, - ученые
16:08, 23 декабря 2016 Человеческий мозг развивается до 30 лет, - ученые

Людям следует постоянно развивать свою память

Ученые узнали, чем еще полезен кофе
15:31, 23 декабря 2016 Ученые узнали, чем еще полезен кофе

Специалисты провели исследование

Дневник девушки: 15 причин, по которым стоит начать бегать
12:06, 23 декабря 2016 Дневник девушки: 15 причин, по которым стоит начать бегать

Изменить себя за один год

Ученые нашли способ лечения ожоговых инфекций без антибиотиков
04:34, 23 декабря 2016 Ученые нашли способ лечения ожоговых инфекций без антибиотиков

MAM7 может помочь не только в борьбе с инфекциями, но и предотвращать образование трофических язв, характерных для сахарного диабета

Успех лечения пенсионеров зависит от пола врача, - ученые
21:02, 22 декабря 2016 Успех лечения пенсионеров зависит от пола врача, - ученые

Данные статистики