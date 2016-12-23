Сон на боку оказался самым ценным отдыхом для мозга

Очищение и профилактика слабоумия

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Американские ученые рассказали, что сон на боку - лучший вариант отдыха для людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Специалисты клинического центра, наблюдая за своими пациентами продолжительное время, выявили интересную закономерность. У людей, которые предпочитают спать на боку, мозг эффективнее очищается от вредных веществ. Медики предположили, что такая поза позволяет привести в норму центральный отдел нервной системы человека.

Кроме того, результаты экспериментов показали, что сон на боку предотвращает развитие болезни Паркинсона и Альцгеймера у представителей обоих полов. Важно, такое положение головы во время сна снижает риск развития когнитивных расстройств в несколько раз. Это может стать отличной профилактикой возрастных заболеваний, которая не требует никаких затрат, лишь изменить привычку засыпать, лежа на спине или животе.

Объясняя такую закономерность с научной точки зрения, медики отметили, что наклон головы при сне на боку позволяет освободить все тело от вредоносных компонентов, которые остается в нем в виде химических соединений. По результатам МРТ, которая проводилась на лабораторных мышах, было выявлено, что именно в этой позе мозгу проще всего выводить вредные вещества по лимфатическим путям.