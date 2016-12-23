Житель Владивостока совершил страшное преступление над женщиной

Злоумышленник убежал со скоростью света

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 декабря, в районе Гайдамака житель Владивостока совершил преступление, в результате которого пострадала женщина, сообщает РИА VladNews. Все произошедшее попало в камеру видеорегистратора.

Преступление было совершено напротив суши-бара «Токио». Неизвестный мужчина, перед тем как реализовать свой злой умысел, обернулся по сторонам, убедившись, что по близости нет людей, подбежал к женщине, идущей впереди, и выдернул у нее сумку. Однако девушка в момент совершения преступного деяния упала, не отпуская сумку. Злоумышленник протащил пострадавшую по земле еще несколько метров.

Когда девушка отпустила сумка, вор с места преступления скрылся.

В настоящее время преступника поймать не удалось.