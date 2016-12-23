Мозг мужчин стареет быстрее, чем женский, - ученые

Результаты нового исследования

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Средний мозг представителя мужской половины человечества стареет гораздо быстрее, чем аналогичный орган женщины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Об этом заявили ученые, осуществившие детализированное исследование старения мозга.

Как отмечают исследователи, этот феномен объясняется особенностями строения данного органа, который, как известно, довольно серьезно разнится у мужчин и женщин.

Мозг мужчины, в частности, в среднем на 10-12% тяжелее, чем мозг женщины. При этом кровообращение внутри мужского мозга несколько медленнее (в 1,3 раза), чем внутри женского.

Результатом нового исследования, произведенного при помощи 200 добровольцев разного возраста, стало обнаружение гендерно обусловленных различий в процессе старения мозга.

В целом, как заключают ученые, с биологической точки зрения мозг мужчины является гораздо менее надежным механизмом, чем мозг женщины. Это подтверждается и статистическими данными, по которым среди мужского населения гораздо чаще встречаются такие опасные нейродегенеративные заболевания, как, например, болезнь Альцгеймера. Кроме того, мужчины чаще становятся жертвами инсультов.