За сутки во Владивостоке выпало больше двух декадных норм снега

В выходные дни погода наладится

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В четверг, 22 декабря, Приморье оказалось под властью циклона. В крае выпало от 1,5 до 2,0 декадных норм осадков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Снегопады сопровождались сильным ветром.

Во Владивостоке снег начался 22 декабря под утро и шел практически сутки. Всего выпало больше 2 декадных норм — 11 мм осадков (при месячной норме декабря 17 мм). Температура воздуха составила −11…−12 °C.

Сегодня, 23 декабря, снегопады в крае прекратились, лишь в некоторых районах возможен слабый снег. Температура воздуха понизилась на 3-5 градусов.

В предстоящие выходные погода наладится. Осадков не ожидается. Температура воздуха −17…−22 °C.

Во Владивостоке осадков не ожидается. В субботу ветер северный, сильный. Температура ночью −12…−14 °C, днем −7…−9 °C. В воскресенье ночью прохладно, −11…−13 °C, а днем направление ветра поменяется на южное, потеплеет до −3…−5 °C.