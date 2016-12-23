Безналичная оплата проезда «Мой Дельфин» перестанет функционировать в общественном транспорте Владивостока

С 1 февраля 2017 года

Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

Банк "Приморье" уведомил управление транспорта администрации Владивостока, а также компании-автоперевозчики о том, что с 1 февраля 2017 года проект безналичной оплаты проезда «Мой Дельфин» будет закрыт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В связи с тем, что АКБ «Приморье» является единственной организацией, обслуживающей данный проект, оплата проезда в городском общественном транспорте картами «Мой Дельфин» с 1 февраля 2017 года осуществляться не будет.

В связи с этим валидаторы (устройства для приема оплаты с карт) в автобусах будут работать по 31 января 2017 года включительно, после чего их демонтируют. Прием денежных средств для пополнения карт "Мой дельфин" в устройствах самообслуживания банка "Приморье" прекращается уже с 26 декабря 2016 года.