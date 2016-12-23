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Человеческий мозг развивается до 30 лет, - ученые

Людям следует постоянно развивать свою память
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Американские ученые заявили о том, что после 30 лет мозг человека прекращает развиваться, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Изучая изменения головного мозга, которые происходят у людей после того как они уже прожили около 30 лет, ученые заметили, что некоторые части этого органа останавливают развитие. В частности, уже не меняются зоны, которые отвечают за принятие важных решений, концентрацию внимания и оценку риска для жизни и здоровья.

Поэтому, утверждают исследователи, утверждение о том, что по достижению 30 лет личность человека можно считать сформированной, отвечает действительности. Такая особенность работы головного мозга проявляется в том, что людям после 30 лет сложнее обретать некоторые навыки. К примеру, людям зрелого возраста сложнее научиться управлять автомобилем.

Чтобы сохранить гибкость ума, ученые советуют находить время для занятий, которые будут стимулировать память.

Также исследователи рассказали, что в мозге подростков еще не сформированы зоны, которые отвечают за концентрацию внимания. Поэтому в подростковом возрасте человек может хорошо справляться с поставленной задачей только если отсутствуют отвлекающие факторы. Зоны, регулирующие концентрацию внимания, по словам ученых, развиваются более активно после двадцати лет. 

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