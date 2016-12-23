«Чудеса Нового года» ждут юных горожан в муниципальных библиотеках Владивостока

Афиша новогодних мероприятий

Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

В преддверии Нового года в муниципальных библиотеках Владивостока стартовали тематические праздники, игры, часы творчества, мастер-классы и чтение волшебных новогодних историй, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Продолжатся праздничные мероприятия «Чудеса Нового года» и во время зимних каникул. МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система" приглашает посетить мероприятия юных горожан и их родителей.

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