«Чудеса Нового года» ждут юных горожан в муниципальных библиотеках Владивостока

В преддверии Нового года в муниципальных библиотеках Владивостока стартовали тематические праздники, игры, часы творчества, мастер-классы и чтение волшебных новогодних историй, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Продолжатся праздничные мероприятия «Чудеса Нового года» и во время зимних каникул. МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система" приглашает посетить мероприятия юных горожан и их родителей.
ПРОГРАММА:
|Дата, время
|Мероприятия
|Библиотека, адрес
|Возраст
|23 декабря
9.30 – 10.00
|«Елочка нарядная на праздник к нам пришла»
Мастерская Деда-Мороза
|Библиотека №13
Ул. Русская,78
|6+
|23 декабря
11.00 – 11.30
|«Веселись детвора, к нам в гости елочка пришла!»
Беседа-викторина
|Библиотека №22
Ул. Славянская, 17
|6+
|23 декабря
12.00 – 13.00
|"Звездочки для елочки"
Мастер-класс новогодних игрушек.
|Библиотека №4
Ул. Светланская, 205
|6+
|23 декабря
13.30 – 14.30
|«Святки и колядки»
Сказочно-развлекательная программа
|Библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского
Ул. Калинина, 21
|7+
|23 – 30 декабря
14.00 – 15.00
|Игротека.
Настольные развивающие игры
|Библиотека №8
Ул. Приморская, 5
|6+
|23 декабря
15.00 – 16.30
|"Символ года – красный петушок" Творческая мастерская
|Библиотека №9
Ул. Талалихина, 5
|6+
|23 декабря
16.00 – 17.00
|«Раз – снежинка, два – снежок…»
Урок творчества
|Библиотека № 14
Ул. Полярная, 7
|6+
|23 – 30 декабря
12.00 – 16.00
|«Зимние» сказки
Час чтения и творчества
|Библиотека №20
Пр. 100 лет Владивостоку, 128-а
|6+
|24 декабря
14.30 – 16.30
|Урок японского языка для детей
|Библиотека №12
Ул. Калинина, 281
|7+
|24 декабря
12.00 – 13.45
|"Вечера на хуторе близ Диканьки"
Просмотр и обсуждение фильма
|Библиотека №4
Ул. Светланская, 205
|12+
|24 декабря
13.00 – 14.00
|Встречи за шахматной доской
|Библиотека №17
Ул. Иртышская, 42
|6+
|24 декабря
13.00 – 14.00
|"Новогодний серпантин"
Кинозал "Мультяшка"
|Библиотека № 5
Ул. Леонова, 21
|6+
|24 декабря
14.00 – 14.45
|«Бал сестрицы Метелицы»
Новогодний бал
|Библиотека №13
Ул. Русская, 78
|7+
|24 декабря
16.00 – 17.00
|«Веселый английский»
Уроки по проекту “English corner”
|Библиотека «БУК»
Ул. Светланская,55
|5+
|25 декабря
11.00 – 12.00
|Урок китайского языка для детей
|ЦБ им. А.П. Чехова
Пр.100 лет Владивостока, 48
|7+
|25 декабря
14.00 – 14.45
|«Золотой клубочек сказки»
Премьера спектакля
|Библиотека №13
Ул. Русская, 78
|7+
|25 декабря
15.00 – 17.00
|Игротека
Настольные игры
|Библиотека № 5
Ул. Леонова, 21
|6+
|25 декабря
15.00 – 17.00
|«Новогодний калейдоскоп»
Игротека по страницам детских журналов
|Библиотека №7
Ул. Калинина,281
|6+
|27 декабря
12.00 – 13.00
|«Зимние потехи»
Фольклорный праздник.
|Библиотека №3
Ул. Хабаровска,19
|6+
|27 декабря
15.00 – 15.30
|"Зимние кружева"
Час чтения
|Библиотека № 5
Ул. Леонова, 21
|6+
|27 декабря
15.00 – 16.00
|«Ангелы и ангелочки»
Час творчества
|Библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского
Ул. Калинина, 21
|7+
|27 декабря
12.00 -14.00
|«Весело, весело, встретим Новый год»
Праздник
|Библиотека № 15
Ул. Волкова, 11
|7+
|27 декабря
15.00 – 16.30
|«В лесу родилась елочка»
Час чтения и урок творчества
|Библиотека №7
Ул. Калинина, 281
|6+
|27 декабря
16.00 – 17.00
|«Бумагопластика»
Творческая мастерская
|Библиотека №8
Ул. Приморская, 5
|6+
|27 декабря
16.00 – 17.00
|Урок китайского языка
|Библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского
Ул. Калинина, 21
|7+
|28 декабря
12.00 – 16.00
|«Новогоднее конфетти»
Развлекательная программа
|Библиотека № 15
Ул. Волкова, 11
|6+
|28 декабря
12.00 – 14.00
|«Новогодние кружева»
Творческий час в горнице Снегурочки
|Библиотека им. И.У. Басаргина
Ул. Юмашева, 8
|7+
|28 декабря
14.00 – 15.00
|«Светлое зимнее чудо»
Познавательный калейдоскоп
|Библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского
Ул. Калинина, 21
|7+
|28 декабря
15.00 – 16.00
|"А у нас Новый год! Елка в гости завет!"
Творческая мастерская
|Библиотека №16
Ул.Котельникова, 20
|7+
|28 декабря
15.00 – 16.00
|«Пушистые снежинки»
Час творчества
|Библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского
Ул. Калинина, 21
|7+
|28 декабря
15.00 – 16.30
|«История новогодней ёлки»
Лаборатория читательского творчества с книгой А. Ткаченко
|Библиотека №7
Ул. Калинина, 281
|6+
|29 декабря
15.00 – 16.30
|«Как блестит огнями елка»
Литературный сундучок и мастерилка
|Библиотека №7
Ул. Калинина, 281
|6+
|30 декабря
12.00 – 14.00
|«Новогодние кружева»
Творческий час в горнице Снегурочки.
|Библиотека им. И.У. Басаргина
Ул. Юмашева, 8
|7+
|30 декабря
15.00 – 17.00
|«Новогодний калейдоскоп»
Игротека по страницам детских журналов
|Библиотека №7
Ул. Калинина, 281
|6+
|6 января
14.00 – 16.00
|Театральная студия «Микс»
«Рождественские колядки»
|Библиотека им. И.У. Басаргина
Ул. Юмашева, 8
|7+
|6 декабря
15.00 – 17.00
|«Новогодний калейдоскоп»
Игротека по страницам детских журналов
|Библиотека №7
Ул. Калинина, 281
|6+
|6 – 8 декабря
12.00-16.00
|«Зимние» сказки
Час чтения и творчества
|Библиотека №20
Пр. 100 лет Владивостоку, 128-а
|6+
|8 января
12.30 – 13.30
15.30 – 16.30
|Игротека.
Настольные развивающие игры
|Библиотека №9
Ул. Талалихина, 5
|6+
|8 января
15.00 – 17.00
|Игротека.
Настольные развивающие игры
|Библиотека № 5
Ул. Леонова, 21
|6+
|8 января
15.00 – 17.00
|«Новогодний калейдоскоп»
Игротека по страницам детских журналов
|Библиотека №7
Ул. Калинина, 281
|6+
|9 января
13.00 14.00
|«Ясный колодец»
Новогодние посиделки
|Библиотека №15
Ул. Волкова, 11
|7+
|Новогодний кинозал
|23 – 30 декабря
15.00 – 16.00
|Мультпоказ российских аниматоров
|Библиотека №8
Ул. Приморская, 5
|6+
|23 декабря
11.00 – 14.00
|Мультфильмы «Щелкунчик», «Дед Мороз и Серый волк»
|Библиотека №20
Пр. 100 лет Владивостоку, 128-а
|6+
|24 декабря
12.00 – 17.00
|«Эх снег, снежок – белая метелица» Мультпарад
|Библиотека № 14
Ул. Полярная, 7
|6+
|28 декабря
17.00 – 18.00
|«Детский киноклуб»
Новогодние мультистории
|Библиотека № 17
ул. Иртышская, 42
|6+
|28 декабря
12.00 – 17.00
|«Новый год спешит к нам в гости» Мультпарад
|Библиотека № 14
Ул. Полярная, 7
|6+
|30 декабря
13.00 – 14.30
|«Морозко»
Фильм-сказка
|Библиотека №20
Пр. 100 лет Владивостоку, 128-а
|6+
|30 декабря
15.00 – 16.00
|Мультфильмы «Щелкунчик», «Дед Мороз и Серый волк», «Когда зажигаются елки»
|Библиотека №20
Пр. 100 лет Владивостоку, 128-а 6+
|6+