Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» задержан силовиками 22:37, 24 декабря Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» задержан силовиками
Нефтяной рай вернется через два года 20:00, 24 декабря Нефтяной рай вернется через два года
Чиновники из окружения губернатора Миклушевского задержаны во Владивостоке 18:38, 24 декабря Чиновники из окружения губернатора Миклушевского задержаны во Владивостоке
Новостная лента
Декабрь, 24 суббота
00:48
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
00:48
Европейский суд обязал Россию выплатить строителю Приморского океанариума компенсацию Эксклюзив
22:37
Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» задержан силовиками
20:00
Нефтяной рай вернется через два года
18:32
Госавтоинспекция Владивостока провела профилактическую встречу со школьниками
17:05
Васильева: вы же не хотите, чтобы ваш ребенок вырос и не смог назвать два стихотворения?
15:30
Дальнобойщики готовятся к новым протестам
14:43
В Приморье задержана домушница
14:25
Дед Мороз пришел в детскую больницу во Владивостоке Видео
14:09
Осторожно, чай! Почему врачи запрещают пить чай в пакетиках
13:40
Подозреваемый в берлинском теракте застрелен в Милане
13:07
Замерзающие под Ямалом дальнобойщики рассказали о попытке МЧС нажиться на них
12:23
Путин ответил на 62 вопроса журналистов и от многих из них уклонился Видео
12:07
Предновогодняя неделя в Приморье будет морозной
10:48
В субботу, 24 декабря, в Приморье ожидается хорошая погода
10:04
Гороскоп на 24 декабря
09:01
Фотовыставка «Путь и вера» открылась в «Артэтаже» во Владивостоке Фото
08:12
Зрелищные поединки сильнейших кудоистов Дальнего Востока пройдут во Владивостоке
07:21
Новогоднюю сказку показали в сквере Суханова Фото
06:04
«Чудеса Нового года» ждут юных горожан в муниципальных библиотеках Владивостока Адреса
05:13
Молодежный ресурсный центр Владивостока подарил донорам города праздничное настроение Фото
04:37
Неизвестные жестоко избили гражданина Японии в Москве
03:58
Константин Лобода поздравил курсантов и преподавателей Дальневосточной академии МЧС с предстоящим профессиональным праздником Фото
02:34
Безналичная оплата проезда «Мой Дельфин» перестанет функционировать в общественном транспорте Владивостока Фото
01:01
Во Владивостоке состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
00:01
Российские акушерки смогут принимать роды без врачей
Декабрь, 23 пятница
23:42
Стало известно, чем полезен секс в автомобиле
22:01
Сон на боку оказался самым ценным отдыхом для мозга
21:27
Эксперт: Слова Путина не говорят о грозящей нам катастрофе Фото
21:13
Работа с обращениями граждан – один из главных приоритетов деятельности администрации Владивостока
20:22
Во Владивостоке состоится костюмированное шествие «Слет Дедов Морозов»
19:39
Ученые узнали, какая работа самая нервная в мире
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

«Чудеса Нового года» ждут юных горожан в муниципальных библиотеках Владивостока

Афиша новогодних мероприятий
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

В преддверии Нового года в муниципальных библиотеках Владивостока стартовали тематические праздники, игры, часы творчества, мастер-классы и чтение волшебных новогодних историй, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Продолжатся праздничные мероприятия «Чудеса Нового года» и во время зимних каникул. МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система" приглашает посетить мероприятия юных горожан и их родителей.

ПРОГРАММА:

Дата, времяМероприятияБиблиотека, адресВозраст
23 декабря

9.30 – 10.00

«Елочка нарядная на праздник к нам пришла»

Мастерская Деда-Мороза

Библиотека №13

Ул. Русская,78

6+
23 декабря

11.00 – 11.30

«Веселись детвора, к нам в гости елочка пришла!»

Беседа-викторина

Библиотека №22

Ул. Славянская, 17

6+
23 декабря

12.00 – 13.00

"Звездочки для елочки"

Мастер-класс новогодних игрушек.

Библиотека №4

Ул. Светланская, 205

6+
23 декабря

13.30 – 14.30

«Святки и колядки»

Сказочно-развлекательная программа

Библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского

Ул. Калинина, 21

7+
23 – 30 декабря

14.00 – 15.00

Игротека.

Настольные развивающие игры

Библиотека №8

Ул. Приморская, 5

6+
23 декабря

15.00 – 16.30

"Символ года – красный петушок" Творческая мастерскаяБиблиотека №9

Ул. Талалихина, 5

6+
23 декабря

16.00 – 17.00

«Раз – снежинка, два – снежок…»

Урок творчества

Библиотека № 14

Ул. Полярная, 7

6+
23 – 30 декабря

12.00 – 16.00

«Зимние» сказки

Час чтения и творчества

Библиотека №20

Пр. 100 лет Владивостоку, 128-а

6+
24 декабря

14.30 – 16.30

Урок японского языка для детейБиблиотека №12

Ул. Калинина, 281

7+
24 декабря

12.00 – 13.45

"Вечера на хуторе близ Диканьки"

Просмотр и обсуждение фильма

Библиотека №4

Ул. Светланская, 205

12+
24 декабря

13.00 – 14.00

Встречи за шахматной доскойБиблиотека №17

Ул. Иртышская, 42

6+
24 декабря

13.00 – 14.00

"Новогодний серпантин"

Кинозал "Мультяшка"

Библиотека № 5

Ул. Леонова, 21

6+
24 декабря

14.00 – 14.45

«Бал сестрицы Метелицы»

Новогодний бал

Библиотека №13

Ул. Русская, 78

7+
24 декабря

16.00 – 17.00

«Веселый английский»

Уроки по проекту “English corner”

Библиотека «БУК»

Ул. Светланская,55

5+
25 декабря

11.00 – 12.00

Урок китайского языка для детейЦБ им. А.П. Чехова

Пр.100 лет Владивостока, 48

7+
25 декабря

14.00 – 14.45

«Золотой клубочек сказки»

Премьера спектакля

Библиотека №13

Ул. Русская, 78

7+
25 декабря

15.00 – 17.00

Игротека

Настольные игры

Библиотека № 5

Ул. Леонова, 21

6+
25 декабря

15.00 – 17.00

«Новогодний калейдоскоп»

Игротека по страницам детских журналов

Библиотека №7

Ул. Калинина,281

6+
27 декабря

12.00 – 13.00

«Зимние потехи»

Фольклорный праздник.

Библиотека №3

Ул. Хабаровска,19

6+
27 декабря

15.00 – 15.30

"Зимние кружева"

Час чтения

Библиотека № 5

Ул. Леонова, 21

6+
27 декабря

15.00 – 16.00

«Ангелы и ангелочки»

Час творчества

Библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского

Ул. Калинина, 21

7+
27 декабря

12.00 -14.00

«Весело, весело, встретим Новый год»

Праздник

Библиотека № 15

Ул. Волкова, 11

7+
27 декабря

15.00 – 16.30

«В лесу родилась елочка»

Час чтения и урок творчества

Библиотека №7

Ул. Калинина, 281

6+
27 декабря

16.00 – 17.00

«Бумагопластика»

Творческая мастерская

Библиотека №8

Ул. Приморская, 5

6+
27 декабря

16.00 – 17.00

Урок китайского языкаБиблиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского

Ул. Калинина, 21

7+
28 декабря

12.00 – 16.00

«Новогоднее конфетти»

Развлекательная программа

Библиотека № 15

Ул. Волкова, 11

6+
28 декабря

12.00 – 14.00

«Новогодние кружева»

Творческий час в горнице Снегурочки

Библиотека им. И.У. Басаргина

Ул. Юмашева, 8

7+
28 декабря

14.00 – 15.00

«Светлое зимнее чудо»

Познавательный калейдоскоп

Библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского

Ул. Калинина, 21

7+
28 декабря

15.00 – 16.00

"А у нас Новый год! Елка в гости завет!"

Творческая мастерская

Библиотека №16

Ул.Котельникова, 20

7+
28 декабря

15.00 – 16.00

«Пушистые снежинки»

Час творчества

Библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского

Ул. Калинина, 21

7+
28 декабря

15.00 – 16.30

«История новогодней ёлки»

Лаборатория читательского творчества с книгой А. Ткаченко

Библиотека №7

Ул. Калинина, 281

6+
29 декабря

15.00 – 16.30

«Как блестит огнями елка»

Литературный сундучок и мастерилка

Библиотека №7

Ул. Калинина, 281

6+
30 декабря

12.00 – 14.00

«Новогодние кружева»

Творческий час в горнице Снегурочки.

Библиотека им. И.У. Басаргина

Ул. Юмашева, 8

7+
30 декабря

15.00 – 17.00

«Новогодний калейдоскоп»

Игротека по страницам детских журналов

Библиотека №7

Ул. Калинина, 281

6+
6 января

14.00 – 16.00

Театральная студия «Микс»

«Рождественские колядки»

Библиотека им. И.У. Басаргина

Ул. Юмашева, 8

7+
6 декабря

15.00 – 17.00

«Новогодний калейдоскоп»

Игротека по страницам детских журналов

Библиотека №7

Ул. Калинина, 281

6+
6 – 8 декабря

12.00-16.00

«Зимние» сказки

Час чтения и творчества

Библиотека №20

Пр. 100 лет Владивостоку, 128-а

6+
8 января

12.30 – 13.30

15.30 – 16.30

Игротека.

Настольные развивающие игры

Библиотека №9

Ул. Талалихина, 5

6+
8 января

15.00 – 17.00

Игротека.

Настольные развивающие игры

Библиотека № 5

Ул. Леонова, 21

6+
8 января

15.00 – 17.00

«Новогодний калейдоскоп»

Игротека по страницам детских журналов

Библиотека №7

Ул. Калинина, 281

6+
9 января

13.00 14.00

«Ясный колодец»

Новогодние посиделки

Библиотека №15

Ул. Волкова, 11

7+
Новогодний кинозал
23 – 30 декабря

15.00 – 16.00

Мультпоказ российских аниматоровБиблиотека №8

Ул. Приморская, 5

6+
23 декабря

11.00 – 14.00

Мультфильмы «Щелкунчик», «Дед Мороз и Серый волк»Библиотека №20

Пр. 100 лет Владивостоку, 128-а

6+
24 декабря

12.00 – 17.00

«Эх снег, снежок – белая метелица» МультпарадБиблиотека № 14

Ул. Полярная, 7

6+
28 декабря

17.00 – 18.00

«Детский киноклуб»

Новогодние мультистории

Библиотека № 17

ул. Иртышская, 42

6+
28 декабря

12.00 – 17.00

«Новый год спешит к нам в гости» МультпарадБиблиотека № 14

Ул. Полярная, 7

6+
30 декабря

13.00 – 14.30

«Морозко»

Фильм-сказка

Библиотека №20

Пр. 100 лет Владивостоку, 128-а

6+
30 декабря

15.00 – 16.00

Мультфильмы «Щелкунчик», «Дед Мороз и Серый волк», «Когда зажигаются елки»Библиотека №20

Пр. 100 лет Владивостоку, 128-а 6+

6+
comments powered by Disqus
Похожие новости
Молодежный ресурсный центр Владивостока подарил донорам города праздничное настроение
05:13, 24 декабря 2016 Молодежный ресурсный центр Владивостока подарил донорам города праздничное настроение

Также доноры получили компенсацию в размере 663 рублей

Константин Лобода поздравил курсантов и преподавателей Дальневосточной академии МЧС с предстоящим профессиональным праздником
03:58, 24 декабря 2016 Константин Лобода поздравил курсантов и преподавателей Дальневосточной академии МЧС с предстоящим профессиональным праздником

Спасатели каждый день и в любую минуту находятся на посту и помогают людям

Безналичная оплата проезда «Мой Дельфин» перестанет функционировать в общественном транспорте Владивостока
02:34, 24 декабря 2016 Безналичная оплата проезда «Мой Дельфин» перестанет функционировать в общественном транспорте Владивостока

С 1 февраля 2017 года

Во Владивостоке состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
01:01, 24 декабря 2016 Во Владивостоке состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Разработан план работы на 2017 год

Российские акушерки смогут принимать роды без врачей
00:01, 24 декабря 2016 Российские акушерки смогут принимать роды без врачей

За рубежом уже давно существует подобная практика

Работа с обращениями граждан – один из главных приоритетов деятельности администрации Владивостока
21:13, 23 декабря 2016 Работа с обращениями граждан – один из главных приоритетов деятельности администрации Владивостока

Итоги уходящего года

Во Владивостоке состоится костюмированное шествие «Слет Дедов Морозов»
20:22, 23 декабря 2016 Во Владивостоке состоится костюмированное шествие «Слет Дедов Морозов»

Участие могут принять все желающие