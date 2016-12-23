Самые актуальные события на VladNews за 23 декабря 18:09, 23 декабря Самые актуальные события на VladNews за 23 декабря
Аналитики: повышение доллара не ожидается 17:56, 23 декабря Аналитики: повышение доллара не ожидается
В Уссурийске вместе с инспектором ГИБДД 17:33, 23 декабря В Уссурийске вместе с инспектором ГИБДД "повязали" и гражданского
Новостная лента
Декабрь, 23 пятница
18:25
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
18:25
Европейский суд обязал Россию выплатить строителю Приморского океанариума компенсацию Эксклюзив
18:09
Самые актуальные события на VladNews за 23 декабря
18:02
Житель Владивосток, угрожая пистолетом, ограбил местного жителя
17:56
Аналитики: повышение доллара не ожидается
17:46
Мозг мужчин стареет быстрее, чем женский, - ученые
17:33
В Уссурийске вместе с инспектором ГИБДД "повязали" и гражданского
17:28
Приморские кудоисты отобрались на кубок мира-2017 Видео
17:15
Дачников и талантливых горожан старше 30 лет поддерживают финансами и ценными подарками
17:07
На Чукотке вертолет совершил жесткую посадку
16:52
Житель Владивостока совершил страшное преступление над женщиной Эксклюзив
16:45
О чем жители Приморья хотят спросить Владимира Путина?
16:40
Все о любимых питомцах сотрудников VIII канала Видео
16:29
Приговор Игорю Мещерякову будет обжалован в Верховном суде РФ Эксклюзив
16:29
За сутки во Владивостоке выпало больше двух декадных норм снега
16:17
Фура перекрыла движение в Приморье
16:08
Человеческий мозг развивается до 30 лет, - ученые
16:02
Ипотечный портфель Сбербанка составил 2,45 трлн рублей и вырос за год на 12%
16:02
Общественным организациям Владивостока расскажут, как оформить субсидии
15:59
ОМОН устроил "маски-шоу" в ГИБДД Уссурийска Эксклюзив
15:51
Россия-2016: Меньше свобод - больше счастья
15:42
"Адмирал" сразится с "Югрой" уже сегодня
15:31
Ученые узнали, чем еще полезен кофе
15:26
В Приморье активизировались воры Видео
15:19
Во Владивостоке частично открыта трасса Седанка-Патрокл Эксклюзив
15:17
Водители габаритных авто продолжают страдать от последствий приморского циклона Фото
15:03
35 тысяч приморцев нашли работу в уходящем году
14:57
На Дальнем Востоке живут одни из самых счастливых людей в России​
14:52
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными
14:42
Экскурсию для малолетних осужденных приморцев устроили в Партизанске
14:31
Ученый ДВФУ изобрел новую модель прогнозирования землетрясений
14:24
Более 350 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств примут участие в международном форуме
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Ипотечный портфель Сбербанка составил 2,45 трлн рублей и вырос за год на 12%

Официальная дата окончания федеральной программы субсидирования – 31 декабря
Фото: yarcube.ru Фото: yarcube.ru
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Ипотечный портфель Сбербанка составил на 1 декабря 2016 года 2,45 трлн рублей, увеличившись за год на 12% (по сравнению с 1.12.15). В 2016 году Сбербанк предоставил 419 тысяч жилищных кредитов на сумму 636 млрд рублей (данные за 11 месяцев). Прирост составил 11% и 10% соответственно по сравнению с аналогичными показателями 11 месяцев прошлого года.

Более 60% ипотечных выдач этого года составляют сделки по покупке готового жилья (388 млрд руб.), 33% - ипотека на строящееся жилье (211 млрд. руб.). При этом 98% ипотечных кредитов Сбербанка на покупку жилья на первичном рынке – продукт «Ипотека с государственной поддержкой» со сниженной ставкой (207 млрд. рублей).

С марта 2015 года, когда программа «Ипотека с государственной поддержкой» была запущена, Сбербанк предоставил 399 млрд рублей. 45% «льготной ипотеки» в России предоставил Сбербанк.

Официальная дата окончания федеральной программы субсидирования – 31 декабря. Сбербанк принял решение, что по всем заявкам, которые будут поданы до 31 декабря включительно, в случае их одобрения (в том числе в 2017 году) пониженная ставка будет действовать в течение всего периода одобрения, то есть 60 дней.

В 2016 году половину ипотечных продаж Сбербанк стал совершать через партнеров – ими являются 28 650 застройщиков и агентств недвижимости (соотношение 40% к 60%). За год доля партнерского канала в продажах выросла на 7 п.п.

В уходящем году Сбербанк аккредитовал 3075 объектов недвижимости, увеличив этот показатель на 24% за год.

Достижение этих показателей стало возможным благодаря постепенному снижению ставок и совершенствованию ипотечных сервисов Сбербанка. За 2016 год Сбербанк трижды снижал ставки по ипотеке. На данный момент клиенты Сбербанка могут получить жилищный кредит по ставке 10,9%, если воспользуются программой с господдержкой в ряде регионов страны, под 10,25% - если кредит привлекает молодая семья, также действует ставка 11,5% в рамках акции для застройщиков.

В августе Сбербанк запустил по всей России сервис по электронной регистрации права собственности на недвижимость. Он позволяет направить документы на регистрацию в Росреестр за 15 минут, минуя необходимость посещать само ведомство или МФЦ и сэкономить тем самым в среднем 5 дней. Сервис доступен во всех 600 существующих центрах ипотечного кредитования Сбербанка, им воспользовались уже более 30 тысяч человек.

Также в 2016 году стало возможным оформить частичное досрочное погашение ипотечного кредита в интернет-банке «Сбербанк Онлайн», изменить дату ипотечного платежа, а также сократить срок кредита при частичном досрочном погашении, оформленном в офисе банка. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Общественным организациям Владивостока расскажут, как оформить субсидии
16:02, 23 декабря 2016 Общественным организациям Владивостока расскажут, как оформить субсидии

Конференция состоится 28 декабря в 14 часов

Во Владивостоке частично открыта трасса Седанка-Патрокл
15:19, 23 декабря 2016 Во Владивостоке частично открыта трасса Седанка-Патрокл

Для большегрузов дорога остается закрытой

35 тысяч приморцев нашли работу в уходящем году
15:03, 23 декабря 2016 35 тысяч приморцев нашли работу в уходящем году

Всего в службы занятости обратились почти 60 тысяч людей

Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными
14:52, 23 декабря 2016 Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными

При случае необходимо сообщать оперативную информацию по телефонам дежурных служб УМВД и города

Экскурсию для малолетних осужденных приморцев устроили в Партизанске
14:42, 23 декабря 2016 Экскурсию для малолетних осужденных приморцев устроили в Партизанске

Ребята познакомились с историей создания своего города

Ученый ДВФУ изобрел новую модель прогнозирования землетрясений
14:31, 23 декабря 2016 Ученый ДВФУ изобрел новую модель прогнозирования землетрясений

Технология позволяет оперативно предсказывать землетрясения

Более 350 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств примут участие в международном форуме
14:24, 23 декабря 2016 Более 350 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств примут участие в международном форуме

Форум проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ