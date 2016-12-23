Во Владивостоке состоится костюмированное шествие «Слет Дедов Морозов»

Участие могут принять все желающие

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Завтра, 24 декабря, в краевой столице пройдет праздничное карнавальное шествие «Слет Дедов Морозов», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Администрация Владивостока приглашает сказочных персонажей и всех желающих пройтись от Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) до центральной площади по Океанскому проспекту.

Напомним, яркое карнавальное шествие пройдет во Владивостоке второй год подряд. Деды Морозы в сказочных костюмах с новогодней атрибутикой соберутся в одном месте и пройдут по центральной улице города.

Организаторы шествия - администрация Владивостока совместно с Приморским краевым центром народной культуры. В этом году принято решение провести мероприятие вечером, чтобы во время шествия уже зажглась новогодняя иллюминация. Старт шествия в 17.30. Сбор в 17 часов.

Еще одним сюрпризом станут украшенные грузовые машины от компании Кока-Кола ЭйчБиСи Россия, которые поедут впереди колонны, а на центральной площади устроят конкурсы с подарками. После шествия на площади будет произведен запуск шаров со светодиодами.

В целях обеспечения безопасности участников и гостей в этот день будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде автомобильных дорог в центре Владивостока.

С 7 часов до 19 часов 45 минут на территории парковки возле администрации Приморского края (площадь Борцов Революции).

С 16 часов 15 минут до 18 часов 45 минут по Океанскому проспекту от пересечения с улицей Октябрьская до пересечения с улицей Советская.

С 17 часов 15 минут до 19 часов 30 минут на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Октябрьская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича;

- по улице Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Пологая: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Уткинская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Октябрьская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

На данные периоды времени 24 декабря будет организован объезд транспортных средств по улицам 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Западная, Алеутская, Светланская, Суханова и Уборевича.