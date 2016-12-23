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ОМОН устроил "маски-шоу" в ГИБДД Уссурийска

Подробности инцидента уточняются
Фото: Инстаграм/Марк Чернослив Фото: Инстаграм/Марк Чернослив
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

"Маски-шоу" прошло 22 декабря в 9 часов утра в помещении ГИБДД города Уссурийск Приморского края; об этом рассказали многочисленные свидетели происходившего, которые разослали аудио по группам в WhatsApp, а также сфотографировали столь неожиданное событие, сообщает корреспондент РИА VladNews. Официальные источники подтверждают проведение операции в ГАИ Уссурийска.

Как сообщают источники, причиной задержания высокопоставленного сотрудника экзаменационного подразделения стала взятка - в 56 тысяч рублей. Сотрудника ГИБДД вывели в наручниках ОМОНовцы.

Подробности инцидента уточняются.

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