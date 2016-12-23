Общественный транспорт Владивостока в 2016 году перевез более 16 миллионов пассажиров

Итоги уходящего года

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В 2016 году перевозку пассажиров во Владивостоке осуществляли 14 автотранспортных предприятий различных форм собственности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В том числе, муниципальное предприятие Владивостока «ВПОПАТ №1», одно предприятие наземного электротранспорта - ОАО «Электрический транспорт», а также два морских коммерческих предприятия - ООО «Танира» и ООО «Анвест-ДВ» на основании заключенных в марте 2016 года с администрацией города соответствующих договоров.

Согласно постановлению администрации Владивостока от 20.10.2016 № 3041 «Расписание движения автомобильного пассажирского транспорта по городским маршрутам на осенне-зимний период 2016 -2017 гг. на территории Владивостокского городского округа» на маршрутах города утверждена работа 706 единиц автобусов. Перевозка жителей и гостей города осуществляется по 91 регулярному автобусному маршруту. Все относящиеся к ведению Владивостокского городского округа маршруты в соответствии с ФЗ-220 являются регулируемыми, стоимость проезда по ним устанавливается департаментом по тарифам администрации Приморского края. В городе также работают 15 трамваев, 10 троллейбусов и морские суда на трёх пассажирских линиях. Весь общественный транспорт города ежедневно перевозит около 47 тысяч пассажиров.

В сентябре 2016 года после открытия Приморского океанариума на острове Русском по просьбам горожан были продлены шесть автобусных маршрутов. Сегодня остановочный пункт «Приморский океанариум» находится всего в нескольких метрах от этого учреждения.

Работу городского пассажирского транспорта ежедневно контролируют специалисты муниципального учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр» (МКУ «АДЦ»). Все автобусы города оборудованы программно-аппаратными комплексами ГЛОНАСС/GPS и системой автоматического объявления наименований остановочных пунктов (автоинформаторами).

В целях соблюдения планового выпуска транспорта на линию и выполнения утверждённого расписания сотрудники управления транспорта администрации города несколько раз в неделю проводят выездные проверки работы автобусов на линии. В случае выявления нарушений договоров на пассажирские перевозки к автотранспортным предприятиям применяются штрафные санкции. За прошедший период автотранспортные предприятия привлекались к штрафным санкциям по 30 эпизодам нарушений на общую сумму 235 тысяч рублей.

В 2016 году во Владивостоке продолжилась реализация пилотного проекта по внедрению на городском пассажирском транспорте системы безналичной оплаты проезда через специальные терминалы. Сегодня они установлены на автобусах нескольких маршрутов. Терминалы принимают плату за проезд монетами, купюрами, выдавая сдачу и билеты. В будущем расплатиться за проезд можно будет и банковской картой. Такие устройства сделают систему оплаты удобной для пассажиров, прозрачной для автоперевозчиков и позволят побороть систему воровства части выручки рядом недобросовестных водителей.

Проводимые мероприятия по улучшению транспортного обслуживания населения позволили в 2016 году сократить количество жалоб и нареканий граждан на 30% (количество обращений в 2014 – 804, в 2015 – 601).

Гордость Владивостока – его фуникулер. Он является единственным на Дальнем Востоке России и в 2017 году отметит свое 55-летие.