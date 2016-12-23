Самые актуальные события на VladNews за 23 декабря 18:09, 23 декабря Самые актуальные события на VladNews за 23 декабря
Аналитики: повышение доллара не ожидается 17:56, 23 декабря Аналитики: повышение доллара не ожидается
В Уссурийске вместе с инспектором ГИБДД 17:33, 23 декабря В Уссурийске вместе с инспектором ГИБДД "повязали" и гражданского
Новостная лента
Декабрь, 23 пятница
20:16
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
20:16
Европейский суд обязал Россию выплатить строителю Приморского океанариума компенсацию Эксклюзив
19:39
Ученые узнали, какая работа самая нервная в мире
19:01
Общественный транспорт Владивостока в 2016 году перевез более 16 миллионов пассажиров Фото и Видео
18:33
Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий снегопада Фото и Видео
18:09
Самые актуальные события на VladNews за 23 декабря
18:02
Житель Владивосток, угрожая пистолетом, ограбил местного жителя
17:56
Аналитики: повышение доллара не ожидается
17:46
Мозг мужчин стареет быстрее, чем женский, - ученые
17:33
В Уссурийске вместе с инспектором ГИБДД "повязали" и гражданского
17:28
Приморские кудоисты отобрались на кубок мира-2017 Видео
17:15
Дачников и талантливых горожан старше 30 лет поддерживают финансами и ценными подарками
17:07
На Чукотке вертолет совершил жесткую посадку
16:52
Житель Владивостока совершил страшное преступление над женщиной Эксклюзив
16:45
О чем жители Приморья хотят спросить Владимира Путина?
16:40
Все о любимых питомцах сотрудников VIII канала Видео
16:29
Приговор Игорю Мещерякову будет обжалован в Верховном суде РФ Эксклюзив
16:29
За сутки во Владивостоке выпало больше двух декадных норм снега
16:17
Фура перекрыла движение в Приморье
16:08
Человеческий мозг развивается до 30 лет, - ученые
16:02
Ипотечный портфель Сбербанка составил 2,45 трлн рублей и вырос за год на 12%
16:02
Общественным организациям Владивостока расскажут, как оформить субсидии
15:59
ОМОН устроил "маски-шоу" в ГИБДД Уссурийска Эксклюзив
15:51
Россия-2016: Меньше свобод - больше счастья
15:42
"Адмирал" сразится с "Югрой" уже сегодня
15:31
Ученые узнали, чем еще полезен кофе
15:26
В Приморье активизировались воры Видео
15:19
Во Владивостоке частично открыта трасса Седанка-Патрокл Эксклюзив
15:17
Водители габаритных авто продолжают страдать от последствий приморского циклона Фото
15:03
35 тысяч приморцев нашли работу в уходящем году
14:57
На Дальнем Востоке живут одни из самых счастливых людей в России​
14:52
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Общественный транспорт Владивостока в 2016 году перевез более 16 миллионов пассажиров

Итоги уходящего года
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В 2016 году перевозку пассажиров во Владивостоке осуществляли 14 автотранспортных предприятий различных форм собственности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В том числе, муниципальное предприятие Владивостока «ВПОПАТ №1», одно предприятие наземного электротранспорта - ОАО «Электрический транспорт», а также два морских коммерческих предприятия - ООО «Танира» и ООО «Анвест-ДВ» на основании заключенных в марте 2016 года с администрацией города соответствующих договоров.

Согласно постановлению администрации Владивостока от 20.10.2016 № 3041 «Расписание движения автомобильного пассажирского транспорта по городским маршрутам на осенне-зимний период 2016 -2017 гг. на территории Владивостокского городского округа» на маршрутах города утверждена работа 706 единиц автобусов. Перевозка жителей и гостей города осуществляется по 91 регулярному автобусному маршруту. Все относящиеся к ведению Владивостокского городского округа маршруты в соответствии с ФЗ-220 являются регулируемыми, стоимость проезда по ним устанавливается департаментом по тарифам администрации Приморского края. В городе также работают 15 трамваев, 10 троллейбусов и морские суда на трёх пассажирских линиях. Весь общественный транспорт города ежедневно перевозит около 47 тысяч пассажиров.

В сентябре 2016 года после открытия Приморского океанариума на острове Русском по просьбам горожан были продлены шесть автобусных маршрутов. Сегодня остановочный пункт «Приморский океанариум» находится всего в нескольких метрах от этого учреждения.

Работу городского пассажирского транспорта ежедневно контролируют специалисты муниципального учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр» (МКУ «АДЦ»). Все автобусы города оборудованы программно-аппаратными комплексами ГЛОНАСС/GPS и системой автоматического объявления наименований остановочных пунктов (автоинформаторами).

В целях соблюдения планового выпуска транспорта на линию и выполнения утверждённого расписания сотрудники управления транспорта администрации города несколько раз в неделю проводят выездные проверки работы автобусов на линии. В случае выявления нарушений договоров на пассажирские перевозки к автотранспортным предприятиям применяются штрафные санкции. За прошедший период автотранспортные предприятия привлекались к штрафным санкциям по 30 эпизодам нарушений на общую сумму 235 тысяч рублей.

В 2016 году во Владивостоке продолжилась реализация пилотного проекта по внедрению на городском пассажирском транспорте системы безналичной оплаты проезда через специальные терминалы. Сегодня они установлены на автобусах нескольких маршрутов. Терминалы принимают плату за проезд монетами, купюрами, выдавая сдачу и билеты. В будущем расплатиться за проезд можно будет и банковской картой. Такие устройства сделают систему оплаты удобной для пассажиров, прозрачной для автоперевозчиков и позволят побороть систему воровства части выручки рядом недобросовестных водителей.

Проводимые мероприятия по улучшению транспортного обслуживания населения позволили в 2016 году сократить количество жалоб и нареканий граждан на 30% (количество обращений в 2014 – 804, в 2015 – 601).

Гордость Владивостока – его фуникулер. Он является единственным на Дальнем Востоке России и в 2017 году отметит свое 55-летие.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Самые актуальные события на VladNews за 23 декабря
18:09, 23 декабря 2016 Самые актуальные события на VladNews за 23 декабря

Ежедневный дайджест

Дачников и талантливых горожан старше 30 лет поддерживают финансами и ценными подарками
17:15, 23 декабря 2016 Дачников и талантливых горожан старше 30 лет поддерживают финансами и ценными подарками

Сотни садоводов-любителей ежегодно стремятся рассказать о своих успехах

За сутки во Владивостоке выпало больше двух декадных норм снега
16:29, 23 декабря 2016 За сутки во Владивостоке выпало больше двух декадных норм снега

В выходные дни погода наладится

Ипотечный портфель Сбербанка составил 2,45 трлн рублей и вырос за год на 12%
16:02, 23 декабря 2016 Ипотечный портфель Сбербанка составил 2,45 трлн рублей и вырос за год на 12%

Официальная дата окончания федеральной программы субсидирования – 31 декабря

Общественным организациям Владивостока расскажут, как оформить субсидии
16:02, 23 декабря 2016 Общественным организациям Владивостока расскажут, как оформить субсидии

Конференция состоится 28 декабря в 14 часов

Во Владивостоке частично открыта трасса Седанка-Патрокл
15:19, 23 декабря 2016 Во Владивостоке частично открыта трасса Седанка-Патрокл

Для большегрузов дорога остается закрытой

35 тысяч приморцев нашли работу в уходящем году
15:03, 23 декабря 2016 35 тысяч приморцев нашли работу в уходящем году

Всего в службы занятости обратились почти 60 тысяч людей