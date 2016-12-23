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Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий снегопада

Администрация Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой быть внимательными за рулём
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Снегоуборочная техника работает на дорогах Владивостока уже более суток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Работы по ликвидации последствий снегопада, обрушившегося на столицу Приморья вчера, 22 декабря, продолжаются и сейчас.

В течение всей минувшей ночи на улицах города работало более 120 единиц снегоуборочной техники – трактора-щетки, пескоразбрасыватели, машины для нанесения жидкого реагента, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, малая коммунальная техника для очистки тротуаров.

Звенья тракторов сметали снежную насыпь к прибордюрной полосе, спуски-подъёмы обрабатывали пескосолевой смесью и жидким реагентом. С основной задачей дорожные службы справились – обеспечен проезд по основным дорожным артериям.

Значительно затрудняли работу спецтехники автомобили, припаркованные вдоль дорог.

В настоящее время работы по уборке продолжаются. Ранним утром на очистку тротуаров, лестниц, виадуков и остановок общественного транспорта вышли дорожные рабочие.

Администрация Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой быть внимательными за рулём, по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Автомобилистов просят с пониманием относиться к задачам дорожных служб, пропускать спецтехнику, не мешать движению снегоуборочных машин, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части, так как это существенно мешает работе коммунальной техники.

Напомним, зоны ответственности предприятий и организаций по уборке подведомственных территорий от снега и наледи во Владивостоке чётко поделены. В связи с этим уборкой снега на подведомственных территориях обязаны заниматься как городские, так и краевые службы, а также управляющие компании и предприятия всех форм собственности.

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