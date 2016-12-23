Дачников и талантливых горожан старше 30 лет поддерживают финансами и ценными подарками

Сотни садоводов-любителей ежегодно стремятся рассказать о своих успехах

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке подводят итоги уходящего года. Так, в уходящем 2016 году в числе проведенных администрацией Владивостока мероприятий были традиционный и полюбившийся горожанам творческий конкурс «Мой город у моря» и конкурс среди садоводов-любителей на лучший урожай и самый красивый участок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Творческий конкурс «Мой город у моря» проводился во Владивостоке в этом году в четвертый раз. Представители общественных объединений старше 30 лет демонстрируют свои таланты в литературе, вокале, изобразительном искусстве, фотоискусстве и актёрском мастерстве. Победители получают денежные гранты», - отметил Андрей Вишня, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.

Напомним, что победители творческого конкурса «Мой город у моря» получают денежные премии в размере 200 000 рублей, а занявшие 2-е и 3-и места, по 50 000 и 30 000 рублей.

Другим популярным и востребованным конкурсом в последние годы стал конкурс среди садоводов и огородников. Сотни садоводов-любителей ежегодно стремятся рассказать о своих успехов в дачных делах, о гигантских урожаях, новых методах разведения культур.

«Жюри выбирает лучших сразу по нескольким номинациям: лучшее садоводческое или дачное некоммерческое товарищество, лучший садовый или дачный участок, а также лучших цветоводов, овощеводов и плодоводов», - подчеркнул Андрей Вишня.

По итогам этого конкурса победители и призёры в каждой номинации награждаются сертификатами на приобретение садовой техники и инвентаря на 40 000, 25 000 и 15 000 рублей.

Как отметили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, данные конкурсы планируется проводить и в 2017 году.