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Общество

Общественным организациям Владивостока расскажут, как оформить субсидии

Конференция состоится 28 декабря в 14 часов
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Стать получателями субсидий от администрации Владивостока и компенсировать затраты по коммунальным платежам, арендной плате, содержанию автомобилей с электроподъемниками и другим расходам смогут некоммерческие общественные организации города в наступающем 2017 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Кроме этого, в рамках конкурсного отбора общественники смогут получить и существенную финансовую поддержку на реализацию интересных мероприятий.

«О том, как стать участником конкурсного отбора на получение поддержки от администрации города, руководители общественных организаций смогут узнать 28 декабря, - отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. - В этот день в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района состоится конференция, посвященная вопросам оказания поддержки некоммерческим организациям. Все желающие смогут напрямую задать все интересующие вопросы специалистам и получить на них ответы».

Принять участие в конференции по вопросам предоставления субсидий в 2017 году приглашаются все желающие руководители общественных организаций Владивостока.

Дата и время проведения конференции: 28 декабря в 14 часов.

Место проведения конференции: ул. Ильичева, 15 (2 этаж, актовый зал).

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