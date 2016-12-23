"Адмирал" сразится с "Югрой" уже сегодня

Начало в 19:30

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня в очередном матче предновогодней серии игр ХК "Адмирал" сыграет с «Югрой» из Ханты-Мансийска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК "Адмирал". Начало встречи в 19:30. Предматчевое шоу стартует в 19:10.

Напомним, в чемпионатах КХЛ соперники провели между собой семь встреч. В пяти матчах победу одерживала приезжая команда. Во Владивостоке «Югра» – 3:2 и 2:1. В Ханты-Мансийске «Адмирал» – 3:2, 6:3 и 1:0. Традиция с гостевыми победами была приостановлена в прошлом сезоне, когда «Югра» на своем льду сумела победить со счетом 3:0, а «моряки» взяли реванш во Владивостоке 4:3. Но в текущем сезоне «Адмирал» сумел вновь обыграть северян на их льду – 1:0. Победная шайба на счету Виктора Александрова.